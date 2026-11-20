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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se negó a comentar la llegada de Jay Jay Gabriel, joven talento del Manchester United.

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Jay Gabriel sigue con su programa de entrenamientos en Madrid, a la espera de que la FIFA dé luz verde para completar su incorporación al conjunto merengue.

El Real Madrid se prepara para recibir al Celta de Vigo mañana sábado, en la jornada 13 de LaLiga, en el estadio Santiago Bernabéu.

El diario Sport recogió las declaraciones de Mourinho en la rueda de prensa previa, en la que se le preguntó por el fichaje de Jay Gabriel.

El técnico portugués reconoció que no ha tenido contacto con el jugador inglés, de 16 años.

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«No tengo nada que decir. No tengo ningún conocimiento ni relación con los jugadores que no trabajan conmigo», afirmó Mourinho.

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Ante los posibles rumores sobre la salida de Endrick, el entrenador merengue dejó claro que su postura no contempla dejar marchar al jugador brasileño.

El técnico considera que Endrick es un jugador imprescindible para el cuerpo técnico, algo que se encargó de subrayar.

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El Real Madrid es más importante que Endrick

«Está muy bien aquí. El Real Madrid es más importante que Endrick. Lo quiero mucho y el entrenador del Real Madrid lo necesita. Si mis superiores deciden cosas diferentes, tenemos que respetarlo, pero Endrick es un jugador importante para mí», señaló Mourinho.

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Sobre la renovación de Güler, comentó: «Es un talento extraordinario y está haciendo cosas que antes no hacía. Veo su renovación como algo completamente natural, porque Arda quiere quedarse en el Real Madrid. Se han juntado uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los mejores clubes del mundo».

Mourinho no quiere comparar las diferencias entre su plantilla actual y el equipo que dirigió en su primera etapa, aunque la plantilla de 2026 le resulta más atractiva.

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«El grupo de 2010 era un equipo que se sacrificaba para ganar. Por sus circunstancias personales y por cómo era mi personalidad en aquella etapa, la relación entre nosotros empezó a cambiar durante nuestra última temporada. Sentía que el trabajo estaba terminado y que lo mejor para el club era empezar una nueva etapa con un entrenador de personalidad diferente a la mía. No podían haber elegido a nadie mejor como mi sucesor que Ancelotti», explicó.

Mourinho también sacó pecho y dio a entender que no había agotado su energía cuando dejó el Real Madrid: «Volví a Inglaterra y gané la Premier League».

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Por último, antes de poner fin a la rueda de prensa, Mourinho evitó entrar en la polémica en torno al fútbol portugués.

En un momento en el que el fútbol portugués atraviesa una etapa muy delicada, después de que Cristiano Ronaldo se retirara de la selección de una manera que no fue la ideal, sin siquiera asistir a su homenaje, Mourinho no quiso opinar y se limitó a expresar un deseo: «Como portugués, quiero que gane mi selección; en todo lo demás, me mantengo al margen».