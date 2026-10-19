José Mourinho, entrenador del Real Madrid, trató de defender la no expulsión de su jugador turco Arda Güler durante el partido ante el Sevilla, que terminó con victoria merengue por 4-1 en la novena jornada de LaLiga.

El diario Sport señaló que Mourinho, que en muchas ocasiones se ha quejado de los árbitros, tenía que tapar lo sucedido, y lo hizo alegando que no existe ninguna imagen clara que justifique la expulsión de Güler.

Mourinho dijo en la conferencia de prensa: "Quiero evitar comentar las declaraciones de Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, y no la jugada en sí".

Y continuó: "Nadie ha podido mostrarme lo que dicen que ocurrió, y no tengo ni una sola imagen. He pedido imágenes a la televisión y a mis analistas, que disponen de la cámara táctica. No he podido ver ninguna imagen que aclare de lo que están hablando y que provocó el enfado de Luis García. No he podido ver nada".

Y apuntó: "Les digo con toda sinceridad que, si algún día ocurre algo que vaya en nuestro beneficio, no tendré ningún problema en salir y decirlo. Creo que lo contrario nos pasará muchas más veces, porque esa es la tendencia natural de las cosas".

Y subrayó: "No he visto absolutamente nada. Si alguien me hace llegar, incluso el sábado, una imagen clara de una jugada que no he visto, estaré ahí, pero hasta ahora, nada".

Y lo empeoró cuando atacó al entrenador del Sevilla, al considerar que sus palabras no eran más que una excusa para evitar hablar de la derrota de su equipo.

Y explicó: "Hoy no he pensado en el Clásico ni un minuto. He pensado en ganar este partido. Entiendo la postura de Luis. Es fantástico que un entrenador haya perdido por 4 goles de diferencia y luego tenga la oportunidad de responder a cuatro o cinco preguntas sobre algo que no ocurrió".

Y señaló: "¿Si temo perder a Güler por la sanción? Cuando ocurrió la jugada, miré la tableta y no vi nada". Mourinho llegó incluso a desafiar a los periodistas, preguntando: "¿Alguno de ustedes tiene una imagen que me haga ver la tarjeta roja?".

Y pese al claro beneficio de su equipo con las decisiones arbitrales, el técnico portugués no perdió la ocasión de criticar al Barcelona, al decir: "No he visto el partido de La Cartuja. Vi al Leipzig ante el Bayern Múnich, y no vi al Barcelona. Se lo juro. Después me llegaron algunas cosas, por supuesto, pero eso tampoco supone una sorpresa para mí. Es otro día en la oficina".

La tarjeta roja que no se le mostró a Güler libró al jugador turco de ausentarse del Clásico, pero Mourinho no quiere pensar en ese enfrentamiento.

Y Mourinho concluyó: "Tenemos un partido en la Champions League el miércoles. Es el único partido en el que pensamos. No perderé ni un minuto pensando en el Clásico hasta el miércoles, a las 23:00".