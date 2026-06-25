Mourinho: «Espero que los jugadores del Real Madrid pierdan en el Mundial»

José Mourinho quiere que los jugadores del Real Madrid vuelvan cuanto antes para la pretemporada, aunque eso implique que sean eliminados del Mundial.

Así lo declaró al podcast «Beast Mode On», en una entrevista con el exfutbolista Adebayo Akinfenwa.

Mourinho bromeó: «Espero que los jugadores del Real Madrid pierdan en el Mundial y se vayan de vacaciones, porque los necesito para la pretemporada».

Su ironía refleja su obsesión por preparar la próxima temporada y devolver al Real Madrid a la cima.

Durante la entrevista, reconoció que el entrenador que regresa al Real Madrid es muy distinto del que llegó por primera vez.

“Antes era muy impulsivo; decía lo primero que se me venía a la cabeza sin pensar en las consecuencias. Ahora, con la experiencia, controlo mejor mis emociones, pero sigo siendo yo”.

Además, admitió que le gustaría dirigir algún día una selección nacional.

«Mi hábitat natural es el fútbol de clubes. Me encanta entrenar a diario, jugar tres veces por semana, convivir con los jugadores, trabajar, debatir, animarlos y hasta regañarlos cuando toca», afirmó.

Sin embargo, admite que el ambiente de un Mundial o una Eurocopa le atrae y le gustaría vivirlo.