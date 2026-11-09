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Mourinho envía un claro "mensaje de presión" a Ancelotti sobre una estrella del Real Madrid

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Su papel disminuyó considerablemente

Un informe periodístico confirmó este lunes que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, está presionando de forma indirecta a Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, en relación con un jugador del conjunto blanco.

El portal "Foot Mercato" señaló que, mientras el papel de Endrick ha quedado reducido a un rol secundario en el Real Madrid por detrás de Kylian Mbappé, inamovible en la línea de ataque, el jugador, que fue cedido al Olympique de Lyon durante los últimos seis meses de la temporada pasada, no encuentra lo que busca en el conjunto blanco.

Aun así, Carlo Ancelotti cuenta con él en la selección brasileña, y lo convocó para disputar los partidos de la Canarinha durante el parón internacional de este mes de noviembre.

En rueda de prensa, tras la victoria ante el Valencia, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, comentó con firmeza la situación del joven delantero y afirmó: "Mi postura es clara, quiero que Endrick juegue".

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Y dirigió un mensaje claro al seleccionador de Brasil, en el que dijo: "Si Ancelotti le da minutos durante este parón internacional, estaré muy contento".

 

 

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