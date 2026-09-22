José Mourinho afronta un desafío excepcional en su carrera como entrenador del Real Madrid, después de que el equipo sumara únicamente 15 puntos en las primeras 7 jornadas de LaLiga, tras su derrota ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el derbi de la capital.

Esta derrota provocó que el Real Madrid quedara a 6 puntos del Barcelona, líder de la tabla, que ha logrado el pleno de puntos en sus partidos hasta el momento, antes del primer parón internacional de la presente temporada.

Los datos históricos indican que Mourinho nunca ha conseguido el título de liga en ninguna de sus experiencias anteriores como entrenador cuando ha reunido menos de 16 puntos en los primeros 7 partidos de la competición.

En sus etapas anteriores, el técnico portugués cosechó 17 y 19 puntos en sus dos primeros arranques con el Oporto, mientras que sumó 17 y 21 puntos con el Chelsea, antes de lograr 19 puntos en su segunda temporada con el club inglés.

Asimismo, Mourinho registró 17 y 16 puntos en sus dos primeras etapas con el Inter de Milán, mientras que sumó 16 puntos durante su temporada con el Real Madrid en la campaña 2011-2012.

Estas cifras evidencian que el arranque actual, en el que el Real Madrid solo ha reunido 15 puntos, representa un escenario que el técnico portugués no ha logrado superar para conquistar el título de liga al final de la temporada en sus experiencias anteriores.

No obstante, la propia historia del Real Madrid ofrece indicios más optimistas, ya que el club ha logrado conquistar 9 títulos de LaLiga desde el comienzo del actual siglo, y solo en 4 ocasiones de esas temporadas no superó la barrera de los 15 puntos tras las primeras 7 jornadas.

En consecuencia, el balance actual del Real Madrid no representa un precedente histórico para el club en la lucha por el título de liga, pero sí coloca al equipo ante una situación más complicada debido a la amplitud de la diferencia con el Barcelona, que no ha perdido ningún punto hasta ahora.

La tarea de Mourinho se vuelve más difícil con la reducción de las opciones del Real Madrid y el aumento de las opciones del Barcelona en la carrera por el título, en vista del arranque perfecto del equipo catalán, frente a los resultados irregulares que ha cosechado el Real Madrid durante las primeras jornadas.

Se espera que el parón internacional conceda a Mourinho cerca de 3 semanas para trabajar en la solución de los problemas que han aparecido dentro del equipo, reordenar sus cartas y buscar soluciones que le ayuden a mejorar el rendimiento y recuperar el equilibrio antes del regreso de la competición de LaLiga.

El Real Madrid reanudará su camino con un enfrentamiento ante el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que representa una oportunidad importante para el equipo con el fin de recuperar la senda de las victorias, recortar la diferencia con el Barcelona y reforzar la confianza antes de acercarse a la cita del Clásico.