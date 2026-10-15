Mourinho, enfadado: los aficionados del Real Madrid no son tontos, y el gato ya no está escondido

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, volvió a cargar contra la Federación Española por el momento elegido para anunciar la sanción de cuatro partidos a Vinicius Junior, al considerar que informar al jugador del castigo apenas dos horas antes del encuentro contra la Roma no es algo normal.

El Real Madrid remontó su desventaja ante la Roma para firmar una valiosa victoria por 4-3, en la tarde de ayer miércoles, y sumar seis puntos en sus dos primeros partidos de la fase de liga de la Champions League, en un encuentro que vivió grandes cambios tácticos y que dejó dudas sobre el rendimiento del equipo en la primera mitad, antes de recuperar el equilibrio tras el descanso.

Mourinho ya mostró su sorpresa por el momento de la sanción a Vinicius en sus declaraciones minutos antes del pitido inicial del partido contra la Roma.

En su comparecencia posterior al encuentro, Mourinho no escondió su rechazo al momento elegido para anunciar la sanción a Vinicius, y recurrió a una expresión llamativa para poner en duda lo que ocurre entre bastidores.

"El gato ya no se esconde"

Mourinho se detuvo en la decisión de sancionar a Vinicius con cuatro partidos y se preguntó por qué se anunció dos horas antes del inicio del partido, en lugar de aplazarlo a un momento posterior.

El técnico portugués declaró, según recogió el diario español "As": "¿Es normal que un jugador sepa dos horas antes del partido que va a ser sancionado con cuatro partidos? No hace falta que me contestes. ¿Es esto normal? ¿No podían haber anunciado la decisión ahora o mañana por la mañana? ¿Tenían que hacerlo mientras íbamos de camino al estadio?".

Y añadió, citando un refrán portugués: "En portugués decimos: el gato está escondido y se le ve el rabo. A mí me parece que ahora el gato ya no se esconde. El gato actúa con libertad, y hay cosas que ocurren sin ningún pudor. Actúa con libertad".

Mourinho continuó con sus objeciones al momento de la decisión: "Dos horas antes del partido, un jugador de un equipo español que ha contribuido con tres puntos a reforzar la posición del fútbol español, no me parece que esto sea normal. Pero ya empiezo a considerarlo normal, porque el gato ya no se esconde. ¿Cuál es la pregunta?".

Y siguió: "Como mínimo, esto demuestra falta de respeto. Jugar en Atenas el miércoles por la tarde, llegar a Madrid a las cinco de la mañana y después jugar el sábado en Valencia, en una semana previa al parón internacional, no me parece algo inocente".

Añadió: "No me creo las excusas habituales, como que el motivo es la televisión (los derechos de emisión), no me lo creo. Ya tengo demasiada edad. Y en cuanto a la historia de Vinicius, y que se enterara dos horas antes del partido de que había sido sancionado con cuatro encuentros, los aficionados del Real Madrid no son tontos".

Mourinho asume la responsabilidad de la primera mitad

Sobre su valoración del partido ante la Roma, Mourinho explicó que el rival impuso un estilo distinto al de los encuentros que el Real Madrid había estudiado previamente, y subrayó que su equipo tuvo dificultades para gestionar los movimientos ofensivos del adversario.

Dijo: "El rival fue difícil, juega de una forma distinta al fútbol al que estamos acostumbrados. Y para ellos también es muy difícil jugar con ese ritmo y esa intensidad durante los 90 minutos. Merecieron ponerse por delante, aunque no me gustaron algunos de los goles que recibimos. Y después cambiamos gracias a la gran valentía que mostraron los jugadores".

Y agregó: "Un empate habría sido un punto positivo. La victoria es importantísima. Hemos sumado seis puntos ante dos rivales muy complicados y estamos en una buena situación".

Al ser preguntado por la responsabilidad del entrenador y de los jugadores en el contraste entre ambas mitades, Mourinho respondió con brevedad: "La primera parte es culpa del entrenador, y la segunda parte, de los jugadores".

Pero volvió a explicar las dificultades tácticas a las que se enfrentó su equipo, señalando que la Roma le sorprendió con los movimientos de Soulé por la banda, lo que dio a Wesley repetidas ocasiones de superioridad numérica frente a Marc Cucurella.

Explicó: "Nos sorprendieron con Soulé en una posición adelantada en la banda, lo que hizo difícil que Cucurella subiera a enfrentarse a Wesley. Cucurella afrontó muchas situaciones de dos contra uno".

Señaló que los ajustes que hizo en el descanso ayudaron al Real Madrid a recuperar el equilibrio, aunque al mismo tiempo criticó el gol que recibió su equipo tras la reanudación.

¿Por qué cambió Mourinho su plan?

Mourinho defendió sus decisiones técnicas y los cambios que realizó, al considerar que mantener el mismo nivel físico durante todo el partido no era posible ante un equipo que juega con tanta fiereza.

Dijo: "Sabía que se les iba a agotar la energía. Es imposible jugar 90 minutos con el ritmo con el que ellos juegan. Hice los cambios que creí que debía hacer".

Y añadió: "Si hubiéramos empezado el partido con los once jugadores que lo terminaron, nos habrían metido cinco goles. Era imposible aguantar ante un equipo con esa intensidad".

El entrenador del Real Madrid prosiguió explicando su filosofía en la gestión del partido: "Hay momentos distintos, y a veces el entrenador es un tonto porque piensa de forma equivocada, y otras veces es muy bueno porque piensa de forma correcta".

Mourinho reconoció que no había planificado previamente remontar del 3-1 en contra al 4-3 a favor, pero sí era consciente de la necesidad de hacer ajustes en los últimos minutos, citando la dificultad de que algunos jugadores de la Roma mantuvieran el marcaje individual durante todo el encuentro.

Dijo: "No voy a decir que lo había preparado todo para pasar del 3-1 al 4-3, pero sí pensé que teníamos que cambiar algunas cosas en los últimos minutos".

Y añadió: "Les dije que es muy difícil para un jugador como Mancini aguantar el marcaje individual durante todo el partido con una tarjeta amarilla. La forma en la que juegan genera muchas situaciones complicadas".

Después cerró su comentario sobre los cambios con un tono irónico: "Cuando a Hermoso se le agota la energía, entra Endrick. Reconózcanme algo, hice algo bien".