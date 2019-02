Mourinho, en DAZN: "Kepa dejó a Sarri en una situación de fragilidad"

El luso se refirió a la polémica situación vivida en Wembley entre el entrenador italiano del Chelsea y el portero vasco de los Blues.

Todo el mundo del fútbol ya habla de la secuencia más insólita del domingo. O del año, o del lustro, o de la década. La negativa de Kepa a dejar su lugar en la portería del Chelsea a Wilfredo Caballero es lo más comentado del momento, y José Mourinho también ha dado su opinión.

El ex entrenador del conjunto Blue y del Real Madrid, entre otros, fue analista de excepción para DAZN España en la final de la Carabao Cup que enfrentó a los de Maurizio Sarri con el Manchester City de Guardiola.

¡Lo NUNCA visto! Posible lesión de Kepa, que se niega a salir del campo. Y el enfado de Sarri es de los que hace época #CarabaoCup pic.twitter.com/qqjz5DZk3R — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de febrero de 2019

Después del encuentro, Mourinho se refirió al momento en el que el ex portero del Athletic se negó a ser reemplazado por Caballero. “Por suerte nunca me ha tocado vivir una situación así", empezó diciendo el preparador portugués.

"Yo creo que el portero quiere demostrar su personalidad, su confianza, que quiere ir a penales, y que quiere parar", continuó. "Se siente con confianza para hacerlo. Eso me gusta, pero no me gusta que deje al entrenador y al asistente en una situación de fragilidad, incluso a un compañero suyo que estaba preparado para entrar y ha quedado un poco metido en un lío que no era suyo. Me entristece porque es una situación complicada”, remató.

Tras un empate sin goles en 120 minutos, el Chelsea perdió 4-3 en los penaltis contra el Manchester City, que se coronó campeón de la Carabao Cup.