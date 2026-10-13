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Loai Mohamed
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Mourinho: el partido contra la Roma será normal en este caso, y volveré a ser yo mismo el jueves por la mañana

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El entrenador portugués elogia a su estrella: tenemos una única versión de Valverde

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, habló sobre el enfrentamiento ante su exequipo, la Roma, previsto para mañana miércoles en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. También se refirió a las críticas que recibe el conjunto blanco y reveló los detalles internos de la utilización de Federico Valverde en el puesto de lateral derecho durante el último partido contra el Villarreal.

Durante la conferencia de prensa celebrada este martes, Mourinho quitó importancia a los comentarios sobre el final del periodo de calma que rodea al Real Madrid, y aseguró que no siente ninguna diferencia en su vida diaria. Además, insistió en que afrontará el partido ante la Roma como un encuentro normal, pese a su vínculo anterior con el club italiano y su afición.

¿Será el duelo ante la Roma especial para Mourinho?

Sobre el enfrentamiento con su exequipo, al que dirigió entre julio de 2021 y abril de 2024, el técnico portugués explicó: "Será un partido normal. Si consigo olvidar al equipo al que me enfrento, y estoy trabajando en ello y lo haré durante el partido, lo afrontaré como un encuentro normal".

Y añadió, según recogió el diario español "AS": "Como he dicho antes, todavía no hemos sentido la verdadera presión de la Champions League. Y viendo los partidos que quedan, creo que el Real Madrid y la Roma se clasificarán. Y puede que vuelva a Roma en cuartos de final o en semifinales".

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Mourinho continuó hablando del ambiente que rodea al partido: "No es habitual llegar al aeropuerto antes del partido y luego caminar por los pasillos en medio de este ambiente. Pero cuando empiecen los noventa minutos, todo será normal".

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14 oct 2026

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Mourinho revela el secreto de su relación con la afición de la Roma

Sobre cómo logró ganarse el cariño de la afición de la Roma en poco tiempo, Mourinho dijo: "Simplemente, porque actúo con naturalidad, como hago siempre. Los intereses del club, de los jugadores y de la afición están por delante de mis intereses personales, y la gente valora eso y siente una conexión contigo".

Y agregó: "Y si puedo hacer cosas sencillas que les hagan felices, mejor. No ganamos la Champions League, pero conquistamos un título europeo, la Conference League, y disputamos otra final europea en la Europa League, y todas estas cosas se unieron para crear esa relación. Los aficionados de la Roma son personas especiales".

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La utilización de Valverde como lateral derecho

Mourinho se refirió al gran rendimiento de Federico Valverde en el puesto de lateral derecho durante el último partido contra el Villarreal en LaLiga, elogiando la decisión del cuerpo técnico, y dijo: "Creo que el entrenador del Real Madrid tomó una decisión muy buena en el partido contra el Villarreal. Encontramos lo que estábamos buscando".

Y explicó: "Estaba pensando en la posibilidad de necesitar hacer más cambios en la línea ofensiva más adelante, y teníamos muchas opciones para realizar las sustituciones. Sentí la necesidad de cambiar la naturaleza del papel que desempeña el lateral derecho, y no quería gastar un cambio metiendo a Dumfries en lugar de Trent, así que pensé que Valverde podía marcar la diferencia".

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Mourinho cerró su intervención sobre el jugador uruguayo diciendo: "Como entrenador, muchas veces las cosas no me salen bien, pero esta vez la decisión funcionó. Si tuviéramos más de un jugador como Valverde, los pondríamos en el lateral, en el centro del campo o en cualquier otro sitio. Pero solo tenemos un Valverde, y por eso verlo en el puesto de lateral derecho sigue siendo un caso especial".

El fin de la luna de miel

Sobre la sensación de que el periodo de calma o la "luna de miel" en el Real Madrid ha terminado, Mourinho dijo: "Me siento como siempre. Duermo como un ángel, pero no duermo después de los partidos, como me ocurre siempre. Y luego vuelvo a la normalidad el jueves por la mañana (tras el final del próximo partido ante la Roma)".

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

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A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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