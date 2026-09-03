José Mourinho, entrenador del Real Madrid, dirigió un mensaje a Manuel Pellegrini, su homólogo en el Real Betis y rival en el próximo partido de la Liga española, con cierto tono de reconciliación tras las diferencias que enfrentaron a ambas partes en el pasado.

Mourinho se prepara para dirigir al Real Madrid ante su anfitrión, el Real Betis, mañana viernes por la noche en la cuarta jornada de LaLiga, antes de iniciar su recorrido en la Liga de Campeones el martes con un exigente enfrentamiento ante el Inter de Milán.

Mourinho, al ser preguntado por las diferencias entre él y Pellegrini, señaló: "Yo no culpo a nadie de nada, porque no podemos volver al pasado. Pero a veces dices palabras y luego te sientes un idiota, y sientes que te has equivocado".

Y añadió, en la rueda de prensa cuyos detalles recogió hoy jueves el diario "As": "En el pasado dije algunas palabras muy estúpidas sobre él, y después lo pagué bien caro".

Mourinho apuntó que ciertos resultados que logró durante su etapa en el Chelsea influyeron en la carrera por el título de la Premier League que Pellegrini conquistó con el Manchester City, antes de recordar otro episodio que los unió en un partido amistoso entre el Betis y la Roma.

Dijo: "En uno de los amistosos entre el Betis y la Roma, debido a decisiones arbitrales, nos encontramos jugando con siete jugadores. Y Pellegrini dijo que no buscarían aplastarnos, y dejaron el marcador como estaba, era 3-1 aproximadamente. Podrían haber marcado 8 goles".

Y concluyó: "Es un gran entrenador y un ejemplo como persona, y le tengo mucho aprecio. Mañana habrá un abrazo antes y después del partido, y luego comenzaremos el enfrentamiento".

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Sobre el enfrentamiento ante el Real Betis, Mourinho aseguró que su equipo está obligado a ofrecer una gran actuación para regresar con el resultado deseado.

Dijo: "Debemos ser un gran equipo, o de lo contrario no ganaremos. El Betis es un equipo muy bueno, y los últimos resultados del Real Madrid allí confirman lo difícil que es lograr la victoria. Si quieres ganar, tienes que estar en tu mejor nivel, no hay otra opción".

Veré la liga estadounidense por Messi

El entrenador del Real Madrid también habló sobre Lionel Messi, estrella del Inter Miami estadounidense, tras su retirada del fútbol internacional con la selección de Argentina.

Dijo: "Hablar de Messi es algo complicado, no hay mucho que se pueda decir, no hay palabras que describan su calidad como jugador".

Y añadió: "Llegó al Mundial con 38 o 39 años, y vimos lo que hizo. Es de esos jugadores que echarás de menos. Quizá tengamos que ver algunos partidos de la liga estadounidense para disfrutar de sus últimos años, aunque esa es una competición que no me gusta demasiado".

Y continuó: "Hay jugadores que siempre echas de menos, y Messi es uno de esos jugadores para nuestra generación".

Una oportunidad permanente para los talentos de la cantera

Mourinho aseguró que los jugadores de la cantera del Real Madrid tendrán oportunidades durante la temporada, ante la presión de los partidos, las lesiones y las sanciones.

Dijo: "Los seguimos a todos con mucho interés, incluso a aquellos que no han entrenado directamente conmigo. Se ha hecho un trabajo excelente en los últimos años, y el resultado es el ascenso de jugadores al primer equipo, además del gran dinero que el Real Madrid ha obtenido por los traspasos de algunos jugadores".

Y añadió: "Con el desarrollo de la temporada, y con las sanciones y las lesiones, las oportunidades siempre llegarán. Los conozco cada vez mejor, y tenemos comunicación diaria con los responsables de la cantera. No puedo incorporarlos a todos, pero todos pueden soñar con llegar al primer equipo".

También aseguró que el joven recién llegado Sergio Martínez estará en la lista del equipo ante el Betis, junto a varios jugadores de la cantera, considerando que su presencia con el primer equipo representa un paso importante en su desarrollo.

Modric y un fichaje que no se completó

Mourinho rememoró sus recuerdos con la estrella croata Luka Modric, señalando que ficharlo en su momento fue algo difícil debido a las negociaciones con la directiva de su club.

Dijo: "Lo queríamos mucho, pero negociar con Levy era casi imposible. Seguíamos el fichaje durante nuestra estancia en Estados Unidos, y un día estaba cerca de firmar, y al día siguiente no, y luego el asunto volvía de nuevo".

Y añadió: "El Real Madrid estuvo a punto de decir que era imposible, pero el jugador quería venir. Era el jugador ideal, porque puede jugar en la posición de 6, de 8 o de 10".

Mourinho cerró sus declaraciones con una sonrisa: "Me matasteis durante varios meses, pero después Modric hizo callar a todos".

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