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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha descartado que alguno de sus jugadores actuales vaya a convertirse en técnico a corto plazo, aunque ha señalado a uno de ellos para un futuro en los despachos. Antes del duelo de Champions League contra el PSV, el portugués pronosticó que Bernardo Silva acabará siendo presidente del Benfica.

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Mourinho lanza un audaz pronóstico sobre el futuro de Silva

Mourinho ha despertado interés por la carrera de Silva tras su retirada al apostar por que el centrocampista acabará siendo presidente del Benfica. El entrenador portugués hizo su pronóstico durante la rueda de prensa del lunes, previa al duelo de Champions League contra el PSV en el Santiago Bernabéu.

Preguntado por si alguno de los integrantes de su plantilla actual reúne las condiciones para ser entrenador en el futuro, Mourinho no acertó a identificar a ningún candidato. En cambio, señaló a Silva para un cargo directivo lejos de los banquillos y aseguró que el internacional portugués está destinado a dirigir su antiguo club en lugar de entrenar.

El técnico portugués duda que haya futuros entrenadores en su plantilla

Mourinho explicó que la juventud de su vestuario hace que sea demasiado pronto para detectar posibles futuros técnicos. Aunque habla habitualmente de cuestiones tácticas con sus jugadores para darles confianza, no ve a ninguno dando el salto a los banquillos a corto plazo.

«Todavía es demasiado pronto para pensar, en términos generales, qué jugadores podrían llegar a ser entrenadores algún día, porque tenemos muchos jugadores jóvenes y muy pocos que estén cerca del final de sus carreras», afirmó Mourinho en la web oficial del club. «Bernardo Silva será presidente del Benfica, pero, en cuanto a un entrenador, me cuesta pensar quién podría ser».

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El diálogo abierto, clave en el método de Mourinho en Madrid

Aunque Mourinho descartó encontrar entre sus jugadores a un sucesor inmediato en el banquillo, sus palabras pusieron de relieve la comunicación abierta que fomenta en el Santiago Bernabéu. Con el diálogo constante sobre el juego del Madrid, el veterano técnico busca que sus futbolistas se sientan seguros y comprendan sus responsabilidades tácticas.

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«Siempre estamos hablando de fútbol, sobre todo de nuestro juego y de nuestros asuntos», añadió Mourinho. «Me gusta que los jugadores se sientan cómodos y confíen en lo que les pedimos, y siempre estamos hablando».

El Madrid se centra en el duelo contra el PSV

Dejando a un lado los pronósticos sobre futuros cargos directivos, Mourinho y Silva deben centrarse ahora por completo en lo que les espera sobre el césped. El Real Madrid recibe al PSV en el Santiago Bernabéu en la quinta jornada de la Champions League con el objetivo de mantener su buen momento en la máxima competición europea de clubes.