El Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, se acercó a escribir un nuevo capítulo histórico en LaLiga al igualar el mejor arranque de la competición con 9 victorias consecutivas en los 9 primeros partidos, tras su amplio triunfo ante el Real Betis por (5-2) este sábado en el estadio de La Cartuja. Así, el próximo Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou se convierte en una oportunidad para arrebatar un récord sin precedentes al lograr 10 victorias en las 10 primeras jornadas.

El conjunto catalán igualó el logro del Real Madrid conseguido en la temporada 1968-1969, cuando ganó sus nueve primeros partidos de Liga, aunque el Barcelona supera a su rival en el aspecto ofensivo, después de marcar 39 goles en 9 partidos, frente a los 21 goles del equipo blanco durante el mismo periodo de aquella temporada.

Este logro otorga al próximo Clásico una importancia excepcional, ya que el Barcelona puede superar la cifra histórica que se ha mantenido intacta durante más de 5 décadas y convertir el duelo ante su eterno rival en una estación decisiva en su camino hacia el mejor arranque de la historia de LaLiga.

Flick supera los registros de Tata Martino y Valverde

El Barcelona actual superó lo conseguido por el equipo bajo el mando de entrenadores anteriores, ya que comenzó la temporada 2013-2014 con el argentino Tata Martino con 8 victorias consecutivas, antes de que la racha se detuviera con un empate sin goles ante Osasuna en la novena jornada.

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Y en la temporada 2017-2018 el Barcelona logró 7 victorias consecutivas bajo la dirección de Ernesto Valverde, antes de empatar con el Atlético de Madrid por 1-1 en la octava jornada. Ahora, el equipo dirigido por Flick continúa su arranque superando lo que lograron aquellos conjuntos al inicio de la temporada.

13 jugadores se reparten los goles del Barcelona

La fortaleza del Barcelona no se limita a la racha de victorias, sino que se extiende a su voracidad goleadora y a la variedad de sus fuentes de peligro, después de marcar 39 goles en 9 partidos de Liga, con un promedio de 4,33 goles por encuentro.

El equipo también anotó 9 goles en dos partidos de la Champions League, elevando el total de sus goles a 48 tantos en 11 partidos entre ambas competiciones, con un promedio cercano a los 4,36 goles por partido.

La variedad de goleadores refleja la capacidad del Barcelona de marcar la diferencia sin depender de un solo jugador, después de que el número de anotadores llegara a 13 jugadores. Dani Olmo, Eric García y Rodri se sumaron a la lista de goleadores del equipo esta temporada tras el duelo ante el Real Betis.

Estas cifras adquieren una importancia adicional ante las críticas que ha recibido el equipo por su necesidad de un delantero puro, ya que el Barcelona bajo la dirección de Flick ofrece una producción ofensiva llamativa y se acerca a registros históricos que se remontan a la temporada 1926-1927, cuando marcó 47 goles en los 10 primeros partidos