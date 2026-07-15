Mourinho da una segunda oportunidad al fichaje de 58 millones del Real Madrid

El jugador del Real Madrid tiene una segunda oportunidad para salvar su carrera en el equipo blanco la próxima temporada, tras las críticas recibidas la pasada campaña.

La llegada de José Mourinho como entrenador ha sido un soplo de aire fresco para el futbolista, que ha atravesado momentos difíciles.

Según el diario «AS», Dean Hooysen inicia su segunda temporada tras un debut irregular: comenzó brillando, pero perdió la confianza de la afición y la titularidad.

Tras quedarse fuera del Mundial, necesita recuperar su mejor nivel. La llegada de José Mourinho le brinda la oportunidad de demostrar que puede liderar la defensa.

El club pagó 58 millones de euros por él, confiando en que se convierta en el futuro pilar de la defensa española. En la Copa Mundial de Clubes, bajo la dirección de Xabi Alonso, comenzó a brillar y se ganó un puesto de titular.

La afición celebró su madurez a los veinte años en una posición que exige experiencia.

Sin embargo, los errores le hicieron perder confianza. Su peor momento llegó en la jornada 24 de Liga, cuando provocó un penalti innecesario ante la Real Sociedad y escuchó los abucheos de la afición.

Tras ese encuentro redujo el riesgo: sus despejes apresurados, el miedo a la expulsión y la pérdida de balón irritaban al público cada vez que tocaba el balón.

Sin embargo, su juego más conservador le devolvió poco a poco la confianza. Ante el Manchester City completó 86 de 90 pases (96 % de acierto) y volvió a destacar. Volvió a brillar en el derbi de Liga en el Bernabéu, donde completó más pases y distribuyó más balones que cualquier otro madridista. Sin ser excepcional, mantuvo un buen nivel hasta el final de la temporada.

Pese a su mejora, Luis de la Fuente lo dejó fuera del Mundial y convocó a otros cuatro defensas.

Fue la primera vez que España acudía a un Mundial sin ningún jugador del Real Madrid. Huisen, decepcionado, se fue de vacaciones, celebró el ascenso del Málaga —el equipo que apoya— y se preparó físicamente para la nueva temporada.

Tras la pausa, volverá a Valdebebas para competir con Konaté por la titularidad y reencontrarse con Mourinho.

Ya coincidieron en la Roma, donde el internacional español jugó 14 partidos, así que conoce el estilo del técnico luso.

Esta temporada será decisiva para su futuro: sabe que ha llegado el momento de demostrar que puede liderar la defensa del Real Madrid.