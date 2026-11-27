Según publicó el diario Marca, Mourinho declaró en la rueda de prensa previa al partido: «Mendy estará mañana en el banquillo, y si está en el banquillo, significa que puede jugar».
El técnico portugués añadió: «Tenemos 3 jugadores para el lateral izquierdo, pero la vuelta de Mendy es una muy buena noticia para todos».
Y prosiguió: «Alexander-Arnold no estará disponible para el partido contra el Alavés porque está enfermo. Rodrygo Goes ha alcanzado un estado bastante bueno, pero también está enfermo. Y queremos mantener a los enfermos alejados del resto del grupo».
La estrella del Real Madrid ha cambiado de mentalidad
Mourinho subrayó: «Pero Rodrygo Goes trabaja muchísimo y ha cambiado de mentalidad. Al principio me parecía que se había acostumbrado a la lesión y se había adaptado a ella, pero ahora trabaja con fuerza».
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Además, señaló: «No espero que Rodrygo juegue contra el Arsenal en la Champions League, ni lo veo jugando partidos de LaLiga antes de final de año, pero tiene una calidad excepcional y será un elemento más dentro de una plantilla magnífica con jugadores especiales».
Al ser preguntado por las elecciones en España, Mourinho se escapó entre risas: «El domingo no vamos a entrenar. No tenemos jugadores españoles. Solo tenemos 3 o 4».
El estatus de Vinícius en el Real Madrid
Y continuó: «¿El estatus de Vinícius dentro del equipo? Ese es problema suyo, no mío. Kylian Mbappé y Jude Bellingham tienen el mismo estatus que todos los jugadores. Y si alguno de ellos se sienta un día en el banquillo, es porque el objetivo colectivo está por encima del individual».
Mourinho insistió: «Entiendo tu pregunta, pero que Kylian Mbappé y Jude Bellingham sumen tantos minutos, y que solo se hayan quedado una vez en el banquillo, en el caso del jugador inglés, no se debe a su estatus, sino a su nivel, que está claramente por encima de lo que ofrecen los demás. Eso es lo que marca la diferencia».
Y recalcó: «Tenemos a Thibaut Courtois, que marca una diferencia enorme, y por eso ha jugado todos los partidos salvo uno, cuando estaba enfermo. Y el portero que jugó en su lugar, Lunin, rindió a la perfección y fue decisivo».
El caos del mercado de invierno
Sobre el mercado, Mourinho comentó: «Aún quedan dos meses para el gran caos del mercado de fichajes, y no quiero que llegue ni que se vaya ningún jugador. No quiero noticias sobre el mercado de fichajes».
También apuntó: «¿Salir a tope desde el principio? La responsabilidad es mía, por supuesto. Pero ya hemos empezado algunos partidos muy bien, y hay partidos que hemos sentenciado en 30 minutos».
Y añadió: «Alcanzar la perfección empezando bien los partidos y terminándolos aún mejor es un proceso que requiere tiempo. Llevamos 5 meses aquí, y lo que nos falta es regularidad en el rendimiento y la capacidad de empezar bien».
Por último, prosiguió: «Les pregunté a dos jugadores para intentar entender lo que pasa, y su respuesta fue muy graciosa: me dijeron que, si empezaban bien los partidos, me aburriría en el banquillo».