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Hussein Hamdy
Traducido por

Mourinho: convirtieron a una estrella del Real Madrid en un criminal, y esta historia no les va a gustar

J. Mourinho
D. Huijsen
T. Pitarch
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Portugal
España

¿Volverá el técnico portugués a enfrentarse con los periodistas?

Defendió José Mourinho, entrenador del Real Madrid, a Dean Huijsen, defensa del equipo, después de que fuera objeto de un ataque por parte de los periodistas.

Mourinho afirmó, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Villarreal, en LaLiga: "Les voy a hablar de hechos menos importantes. El pobre Dean Huijsen, que estaba detenido con su coche frente a la casa de Thiago Pitarch, antes de que Pitarch se fuera a su casa. El coche estaba parado y Huijsen estaba enviando un mensaje de texto. Pero el asunto se convirtió en algo así como acusarlo de ser un delincuente que conduce por una autopista a 200 kilómetros por hora, mientras envía un mensaje de texto".

Y añadió: "Por eso digo que el asunto es ridículo, ridículo. ¿Quieren escuchar una historia? Se la voy a contar, aunque soy optimista y espero que no ocurra nada que enturbie las cosas, porque el fútbol sigue siendo el fútbol".

Y prosiguió: "Aquí tienen la historia: esta es la primera vez en los últimos diez años en que el Real Madrid llega a mediados de octubre sin un solo jugador lesionado en sus filas".



Y continuó: "En cuanto a los jugadores lesionados actualmente, padecen lesiones que se remontan a la temporada pasada. Militão, que ya empezó a entrenar con nosotros, su lesión se remonta a la temporada pasada. Y Rodrygo también, y Asensio también, y Mendy también".

Y concluyó: "Es la primera vez en diez años en que no sufrimos la ausencia de ningún jugador lesionado en el Real Madrid. ¿No es esta una buena historia? ¿No lo es? Pero no les gusta. Es una historia que no les gusta".

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