Mourinho contradice el deseo de Marruecos: la final del Mundial debe disputarse en un estadio legendario

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, respondió a las declaraciones de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, sobre el derecho de su país a albergar la final del Mundial 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Durante la rueda de prensa celebrada este viernes, antes del partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, previsto para mañana sábado en LaLiga, se le preguntó al técnico portugués por su opinión sobre el lugar que debería acoger la final del torneo que se disputará dentro de cuatro años.

Mourinho afirmó, según recogió el diario español "As": "Hay una diferencia entre el lugar donde debería jugarse el partido y el lugar donde me gustaría que se jugara".

Y añadió entre risas: "Perdonadme, me gustaría que fuera en Lisboa".

Pero señaló que el partido debería disputarse en el estadio Santiago Bernabéu, feudo de su equipo, el Real Madrid.

Aclaró: "Voy a dar una respuesta que no es porque sea entrenador del Real Madrid, sino porque, si puedes jugar en un estadio legendario e histórico, en el que han jugado algunos de los mejores jugadores de la historia de este deporte... debería ser aquí. Y diría lo mismo si fuera entrenador del Benfica".

Las declaraciones de Mourinho llegan tras la renovada polémica sobre el lugar donde se celebrará la final del próximo Mundial, a raíz de las sorprendentes declaraciones de Lekjaa.

Lekjaa dijo ayer jueves, durante un acto del partido Autenticidad y Modernidad en la ciudad de Bouznika: "Lo que debéis saber es que la provincia de Benslimane tendrá el honor de albergar la final del Mundial 2030".

Lekjaa apuntó que su país acogerá el partido en el Gran Estadio Hassan II, un estadio en construcción que tendrá capacidad para 115.000 espectadores.

Sin embargo, posteriormente el diario "Marca" recogió de una fuente oficial de la FIFA la negación de haber prometido a Marruecos la organización de la final del Mundial 2030, señalando que "la decisión se tomará en el momento oportuno".