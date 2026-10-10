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Loai Mohamed
Traducido por

Mourinho asesta un nuevo golpe a Díaz y Diomande, y zanja la situación de Valverde

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
J. Mourinho
B. Diaz
Y. Diomande
España
Portugal
Marruecos
Côte d’Ivoire

Revelan el once probable del Real Madrid frente al Villarreal

El Real Madrid se prepara para disputar un importante duelo ante el Villarreal esta tarde del sábado, en el marco de la Liga española, un partido en el que el conjunto blanco buscará recuperar su equilibrio y disipar las dudas que rodean su nivel, además de evitar que se amplíe la distancia con el Barcelona, que se enfrenta al Getafe más temprano en el día en el Camp Nou.

Según el diario español "Mundo Deportivo", se espera que José Mourinho apueste por un once titular competitivo, liderado por Thibaut Courtois en la portería, y por delante de él Marc Cucurella y Denzel Dumfries en las bandas, junto a Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté en el eje de la defensa.

La participación de Konaté estaba en duda debido a las molestias que sufre en la rodilla, pero finalmente se unió a la lista del equipo, con la previsión de que esté en el once titular.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En el centro del campo, se espera que Aurélien Tchouaméni juegue en su posición habitual, junto a Bernardo Silva, que no disputó muchos minutos con la selección de Portugal durante el parón internacional y podría aportar al equipo en el apartado de la circulación del balón y el juego colectivo.

En cuanto a la línea ofensiva, se espera que Jude Bellingham asuma la labor de jugar por detrás del delantero, con Vinícius Júnior en la banda izquierda y Kylian Mbappé en la posición de punta, mientras que es probable que Arda Güler ocupe el flanco derecho.

Según el once previsto, Federico Valverde se sentará en el banquillo como medida de precaución, mientras que Yan Diomande no será titular en el partido, pese a haberse incorporado al Real Madrid este verano procedente del Leipzig por 146 millones de euros, y también es probable que el marroquí Brahim Díaz se siente en el banquillo.

El once previsto del Real Madrid ante el Villarreal

Portería: Courtois.

Defensa: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Centro del campo: Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Ataque: Vinícius Júnior, Arda Güler, Mbappé.

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