El Real Madrid se prepara para disputar un importante duelo ante el Villarreal esta tarde del sábado, en el marco de la Liga española, un partido en el que el conjunto blanco buscará recuperar su equilibrio y disipar las dudas que rodean su nivel, además de evitar que se amplíe la distancia con el Barcelona, que se enfrenta al Getafe más temprano en el día en el Camp Nou.

Según el diario español "Mundo Deportivo", se espera que José Mourinho apueste por un once titular competitivo, liderado por Thibaut Courtois en la portería, y por delante de él Marc Cucurella y Denzel Dumfries en las bandas, junto a Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté en el eje de la defensa.

La participación de Konaté estaba en duda debido a las molestias que sufre en la rodilla, pero finalmente se unió a la lista del equipo, con la previsión de que esté en el once titular.

En el centro del campo, se espera que Aurélien Tchouaméni juegue en su posición habitual, junto a Bernardo Silva, que no disputó muchos minutos con la selección de Portugal durante el parón internacional y podría aportar al equipo en el apartado de la circulación del balón y el juego colectivo.

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En cuanto a la línea ofensiva, se espera que Jude Bellingham asuma la labor de jugar por detrás del delantero, con Vinícius Júnior en la banda izquierda y Kylian Mbappé en la posición de punta, mientras que es probable que Arda Güler ocupe el flanco derecho.

Según el once previsto, Federico Valverde se sentará en el banquillo como medida de precaución, mientras que Yan Diomande no será titular en el partido, pese a haberse incorporado al Real Madrid este verano procedente del Leipzig por 146 millones de euros, y también es probable que el marroquí Brahim Díaz se siente en el banquillo.

El once previsto del Real Madrid ante el Villarreal

Portería: Courtois.

Defensa: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Centro del campo: Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Ataque: Vinícius Júnior, Arda Güler, Mbappé.