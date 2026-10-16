Mourinho agradece a la afición de la Roma: «Emoción y gratitud eterna»

El regreso de José Mourinho al Estadio Olímpico, esta vez como rival de la Roma, despertó emociones especiales en el entrenador portugués. Pese a la victoria por 4-3 de su Real Madrid ante la Roma en la Champions League, el Special One quiso dedicar un pensamiento especial a los aficionados del club, que han sido una parte importante de su carrera. En una publicación en su perfil de Instagram, Mourinho recordó su vínculo con la capital y subrayó que algunos momentos van más allá de los resultados obtenidos sobre el terreno de juego.





Este fue el mensaje publicado por el exentrenador de la Roma: «Cuando los momentos más bonitos de una larga carrera no son ni los goles ni las victorias, sino emociones por las que solo puedo expresar humildemente mi gratitud. Gracias, Roma; gracias, aficionados de la Roma. Emociones y gratitud eterna hacia vosotros. José».





Unas palabras que vuelven a reflejar la relación especial entre Mourinho y la afición de la Roma, que sigue siendo estrecha pese a la separación de enero de 2024. El portugués, que llevó a la Roma a conquistar la Conference League en 2022 y a la final de la Europa League en 2023, quiso celebrar así las emociones vividas en su regreso al Olímpico y dejar en segundo plano la victoria del Real Madrid.