José Mourinho salió del estadio de La Cartuja frustrado tras encajar su primera derrota desde su regreso al banquillo del Real Madrid, después de que el conjunto blanco cayera ante el Real Betis por un gol a cero, en un partido en el que el técnico portugués consideró que su equipo fue el mejor, pero terminó pagando el precio de las ocasiones desperdiciadas.

Mourinho, tras el encuentro, señaló que la derrota resulta difícil de explicar, y afirmó que el Real Madrid dominó la mayor parte del partido y generó ocasiones suficientes para lograr la victoria, pero no consiguió traducir su superioridad en goles.

El técnico portugués añadió: "A veces pierdes sin saber por qué, y eso no tiene explicación. Dominamos por completo el partido y creamos muchas jugadas de ataque y ocasiones. Si hubiera terminado en empate, nos habríamos sentido frustrados, así que imaginad cómo nos sentimos con la derrota".

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No quería sacar a Güler

El entrenador del Real Madrid habló sobre la sustitución de Arda Güler, y aseguró que la decisión no se debió a un bajón en el nivel del jugador, sino todo lo contrario, estaba haciendo un gran partido.

Dijo: "Fue difícil sustituir a Arda porque estaba ofreciendo una actuación magnífica", y apuntó que algunos cambios se produjeron por jugadores que habían visto tarjeta amarilla, y no por descontento con el rendimiento.

Mourinho se muestra prudente con el arbitraje

Respecto al árbitro Hernández Hernández, Mourinho dijo que no entendió el motivo de su tarjeta amarilla, pero rechazó usar el arbitraje para justificar la derrota, y también se abstuvo de comentar sobre el penalti y el gol anulado, y afirmó que no vio las dos jugadas de forma que le permitiera juzgarlas.

Dijo: "Puede que cambie de opinión mañana, pero no hoy. La verdad es que no sé por qué perdimos, porque el equipo jugó muy bien".

Mourinho concluyó su mensaje insistiendo en no responsabilizar a sus jugadores de la caída: "No tengo nada que reprocharles a los jugadores. Merecíamos ganar, pero el mérito no te garantiza un punto".