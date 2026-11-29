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José Mourinho asumió la responsabilidad de la primera derrota de su equipo esta temporada en el Santiago Bernabéu, después de que el Real Madrid cayera por 1-2 ante el Deportivo Alavés en la decimocuarta jornada de LaLiga

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Mourinho habló, en la rueda de prensa posterior al partido, sobre su decisión de sustituir a Arda Güler y mantener a Vinicius, y explicó: «Jugábamos contra un equipo que acumulaba muchos jugadores en su zona defensiva y que, cuando recuperaba el balón, no lo conservaba, porque su objetivo no era la posesión, sino enviar balones directos a sus atacantes y apostar por las transiciones ofensivas y los contraataques a través de los jugadores de banda».

Y añadió: «Nos faltaba presencia dentro del área, por eso pensé que Espi podía ser una solución ante un equipo que nos planteó un estilo diferente al del resto de equipos que han venido aquí. Jugaron con cinco defensas y tres jugadores arriba, con un repliegue defensivo total».

Mourinho reconoció que a sus jugadores les faltó frescura física: «Estoy de acuerdo. Kike preparó su plan y no fue una sorpresa para nosotros. Ayer entrenamos con el objetivo de acostumbrarnos a jugar contra un equipo que iba a defender de la misma manera que lo hizo nuestro rival».

Sobre la salida de Arda Güler del campo sin saludar a nadie tras ser sustituido, Mourinho señaló: «Lo veo completamente normal. Entiendo la postura de un jugador que quiere seguir en el campo y se encuentra con que lo cambian. Me parece una reacción normal».

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Y continuó: «Si queréis construir una historia, mañana tenéis una muy sencilla: la derrota del Real Madrid. No hace falta buscar otras historias más allá de que el Real Madrid ha perdido».

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El técnico también habló de sus intervenciones tácticas para cambiar el curso de los partidos: «Estoy aquí para intentar ayudar a los jugadores y darles apoyo. A veces lo consigo y otras veces no acierto, pero así son las cosas».

Y explicó: «Ya he intentado explicar todo lo que puedo aclarar por ahora, porque no he vuelto a ver el partido ni lo he revisado lo suficiente, y tampoco hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis completo. Necesito buscar respuestas».

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Además, prosiguió: «Hay una respuesta clara para mí: nos faltó frescura física. Jugamos contra un equipo que preparó el partido solo para defender y salir al contraataque, pero necesito otras respuestas, y eso requiere algo de tiempo».

Mourinho se refirió también a los pitos de la afición a Vinicius y a si iban dirigidos al jugador o a su decisión de mantenerlo en el campo: «Mi impresión es que, cuando el Real Madrid pierde, esa se convierte en la noticia principal. Ya tenéis de qué hablar al menos hasta el miércoles: el Real Madrid perdió, el equipo hizo un mal partido y el entrenador se equivocó con los cambios».

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Y siguió: «No necesitáis inventar historias sobre que Güler se marchó sin saludar a nadie o que la afición pitó a Vini. Normalmente buscáis este tipo de historias cuando las cosas van bien, para añadir algo de emoción».

Para terminar, concluyó: «Hemos perdido, es una situación muy difícil para nosotros y estoy seguro de que tenéis muchas cosas que criticar y debatir. No se puede decir que un jugador fuera mejor que el resto de sus compañeros, y está claro que el responsable es el entrenador. No hay otra historia de la que merezca la pena hablar».