José Mourinho, entrenador del Real Madrid, envió un mensaje contundente a los clubes interesados en fichar al brasileño Endrick, delantero del conjunto blanco, al confirmar que apuesta por la continuidad del jugador, pese a sus escasos minutos esta temporada y a las crecientes especulaciones sobre su salida durante el próximo mercado invernal.

Endrick, de 20 años, es uno de los nombres candidatos a abandonar el Real Madrid en enero, después de haber disputado solo 4 minutos esta temporada, en medio del interés de clubes de la Premier League, con el Aston Villa a la cabeza, además de la Roma y el Milan italianos.

Pese a los limitados minutos del atacante brasileño, Mourinho negó, en una entrevista con la televisión brasileña antes del enfrentamiento entre el Real Madrid y la Roma, que exista intención de dejarlo marchar, y lanzó un mensaje claro a los clubes que siguen su situación.

El técnico portugués dijo, según recogió el diario español "Mundo Deportivo": "Tienen que olvidarse del asunto, olvidarlo por completo. Si hay un club interesado en Endrick y está esperando para ficharlo, que se siente y espere, porque se va a aburrir de esperar".

Mourinho revela el motivo de la ausencia de Endrick

Mourinho explicó que la lesión que sufrió Endrick lo alejó del equipo durante más de un mes, concretamente entre cuatro y cinco semanas, y señaló que habló con el jugador tras asumir el cargo, pero que las circunstancias no permitieron darle suficientes minutos de juego después de su recuperación.

El entrenador portugués añadió que tenía previsto dar entrada a Endrick durante el partido contra el Villarreal, antes de que sus planes cambiaran tras la expulsión de Vinicius Junior.

Mourinho dijo: "El equipo no tuvo suerte en ese momento, porque nos estábamos preparando para meter a Bernardo y a Endrick cuando marcamos el gol. Y al ponernos por delante en el marcador, jugando con diez futbolistas, el entrenador cambia sus decisiones y busca otras opciones".

"No creo que necesite salir cedido"

Mourinho insistió en que le gusta el potencial del delantero brasileño y aseguró que cuenta con su confianza, y que sus escasos minutos hasta ahora no significan que esté fuera de sus planes.

Y dijo: "Es un jugador que me gusta mucho y al que disfruto viendo. Tiene un gran potencial y es un futbolista muy importante para nosotros".

Mourinho cerró sus declaraciones confirmando su rechazo a la idea de que Endrick se marche cedido, al afirmar: "Cualquier club interesado en Endrick tendrá que enfrentarse a mí, porque no creo que necesite salir cedido, ya que va a tener mucho éxito aquí".