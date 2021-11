Motivos para soñar con Gavi

Muchos criticaron a Luis Enrique cuando Gavi fue incluido en la convocatoria para la Final Four de la UEFA Nations League. Cuatro partidos después ha quedado demostrado que el jugador sevillano no solo tiene futuro, si no que tiene mucho presente en el fútbol internacional.

Este domingo España se jugaba estar en el Mundial de Qatar, poca broma, y Gavi no solo ha sido titular: ha sido el mejor del equipo, han coreado su nombre en tres ocasiones y ha salido por la puerta grande. Pocas personas dormirán esta noche con una sonrisa más grande que Gavi.

El talento de Gavi, en 9 segundos 🇪🇸🇸🇪pic.twitter.com/qudn1ObS65 — GOAL España (@GoalEspana) November 14, 2021

El jugador del Barcelona no solo es fiable con el balón, además tiene desparpajo y atrevimiento para hacer regates y superar líneas de presión como si en vez de tener 17 años llevase 17 años jugando en la élite. Xavi y Luis Enrique pueden estar tranquilos, pues con Gavi y con Pedri tienen a dos jugadores que están llamados a hacer historia en el Barça y en la Selección.

Al propio Luis Enrique "se le caía la baba" tras el partido tras el gran partido del centrocampista. "Soy muy afortunado porque tengo 40-50 jugadores. En cada convocatoria hemos tenido muchas bajas, pero tenemos un buen mix con veteranos ejemplares, líderes dentro y fuera, y jóvenes maravillosos. Hoy en su tierra Gavi ha hecho un partido único para un tío de 17 años".

Es imposible imaginar a día de hoy un centrocampista más prometedor en el fútbol que Pablo Martín Páez Gavira. Cuando parecía que el ADN del "tiki-taka" podía estar viviendo sus últimos coletazos, aparece el jugador ideal para alargar la saga. Gracias a Gavi, España tiene motivos para soñar a lo grande con un futuro lucrativo y un presente esperanzador.