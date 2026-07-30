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Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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Motivo no técnico: ¿por qué se ausentó Youssef En-Nesyri del último amistoso del Al-Ittihad en España?

Y. En-Nesyri
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Arabia Saudita
España

El delantero marroquí, vinculado con una salida del equipo

Diversos informes de prensa han revelado el verdadero motivo detrás de la ausencia del marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, en los dos últimos partidos del equipo durante su concentración en la ciudad española de Marbella.

El Al-Ittihad disputó dos partidos amistosos este jueves, perdiendo el primero ante el Real Mallorca español por 4-2, antes de empatar en el segundo con el Málaga por 2-2, en sus últimos encuentros de preparación de cara a la nueva temporada.

Ambos partidos contaron con la ausencia del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, a pesar de que había sido titular en los dos encuentros anteriores contra el Orlando Pirates sudafricano y el Las Palmas español.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la ausencia de En-Nesyri se produjo por decisión del alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, debido a la fatiga que padecía.

En-Nesyri no fue el único que sufrió fatiga, ya que también se ausentaron de ambos partidos Abdulrahman Al-Aboud, Farha Al-Shamrani y Marwan Al-Sahafi por el mismo motivo.

Esto ocurre en un momento en el que el nombre del delantero marroquí se vincula con una salida del Al-Ittihad, ante el deseo de algunos clubes marroquíes de ficharlo, además de la falta de convencimiento del entrenador alemán Jens Wissing respecto a sus capacidades.

Cabe recordar que En-Nesyri marcó un gol en la victoria sobre el Orlando Pirates por 3-2, mientras que no logró hacerlo durante el triunfo ante el Las Palmas por 2-1.

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