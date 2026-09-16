Entre el Mundial y el inicio de la pretemporada con el Bayern de Múnich, Davies se casó el 23 de julio en París con su Sheyenne Jen. Ahora, al parecer, ambos quieren celebrar su matrimonio con un viaje juntos. Así, el capitán de Canadá se perderá los tres amistosos programados ante Chile, Perú y Estados Unidos.

La decisión se tomó de mutuo acuerdo, como explicó el entrenador Jesse Marsch. "Hablamos sobre si debía pasar la mitad de la concentración de luna de miel y luego incorporarse con nosotros. Pero simplemente tuve la sensación de que era importante para él disfrutar primero de su luna de miel y luego seguir trabajando en su condición física y su forma".

El lateral izquierdo de 25 años se había roto el ligamento cruzado a comienzos de 2025 en un partido con la selección canadiense y, a raíz de ello, estuvo de baja durante tres cuartos de año. Después, pasó apuros por recurrentes problemas de salud. Por una rotura de fibras musculares, Davies se perdió con el Bayern de Múnich el tramo final de la pasada temporada y en el ansiado Mundial en casa solo jugó 16 minutos con Canadá.

Alphonso Davies volvió a encontrar la forma en el Bayern de Múnich

De nuevo con problemas físicos, regresó a Múnich y en un primer momento solo se entrenó de manera individual. Pero últimamente Davies ha vuelto a encontrar la forma, y en la victoria por 5-0 ante el FK Bodö/Glimt marcó un gol de bella factura.

"Está jugando realmente bien, se le ve muy en forma y se siente muy bien", valoró también Marsch. "Por eso queríamos asegurarnos en todos los sentidos de que en noviembre, cuando lo necesitemos para algunos partidos importantes, y después en marzo, así como durante todo el próximo ciclo, esté preparado en todos los aspectos para poder entregarse siempre al cien por cien a lo que esperamos de él en la selección".

Con el Bayern de Múnich, Davies se enfrentará el viernes en Múnich al Union Berlin. Su siguiente partido no llegará hasta el 10 de octubre, a domicilio, ante el FC Augsburg.