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El defensa del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck destacó la intensidad y la presión constantes del equipo tras golear 5-0 a Países Bajos. También repasó su trayectoria personal durante un año complicado con la selección.

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Una victoria contundente asegura el primer puesto

Alemania firmó una actuación excepcional en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA y goleó 5-0 a Países Bajos en el Olympiastadion de Berlín. El central del Borussia Dortmund tuvo un papel destacado al marcar de cabeza en plancha y ayudar al equipo de Jürgen Klopp a asegurarse el primer puesto del Grupo A2.

Disfrutar del fútbol en una segunda parte dominante

En declaraciones a ARD tras el partido, Schlotterbeck se mostró muy satisfecho con la fluidez del juego ofensivo del equipo y con su empeño en seguir atacando una vez empezaron a llegar los goles.

«Bueno, la primera parte estuvo bastante bien y en la segunda nos sentimos realmente bien. Hoy fue divertido jugar al fútbol ahí fuera con los compañeros», afirmó Schlotterbeck.

«Creo que se pudo ver cuánto sonreímos, cuánto jugamos al fútbol y, sobre todo, cómo seguimos adelante después de ponernos 2-0 o 3-0: continuamos jugando igual. Y, al final, hay que decir que ganamos 5-0 con todo merecimiento».

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Desbaratar la táctica rival con una intensidad brutal

Al analizar cómo Alemania logró superar el sólido planteamiento neerlandés, Schlotterbeck subrayó que el compromiso físico y ganar los duelos individuales fueron las claves para desbloquear el partido tras el descanso.

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«La intensidad lo es todo en el fútbol. Con intensidad puedes desbaratar la táctica rival. Países Bajos tenía un plan. En la primera parte no siempre tuvimos el control. En la segunda mostramos una intensidad brutal. Nos encontramos a menudo en situaciones de uno contra uno. Y, cuando ganas los duelos, el juego se parece a lo que vimos en la segunda parte. Además, jugamos muy bien con el balón. Somos capaces de hacerlo. Y eso hizo que la actuación de hoy fuera muy buena».

Diapositiva 4: Superar un año difícil con la DFB

Al hacer balance de 2026, un año marcado por contratiempos con las lesiones y la dolorosa eliminación en el Mundial, Schlotterbeck se mostró optimista respecto a la unión de la plantilla y su prometedor futuro a las órdenes de Klopp.

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«Siempre tengo que dividirlo en dos partes. Debo decir que, cada vez que estoy con la DFB [selección alemana], siempre he tenido buenas sensaciones. Hicimos una buena concentración en marzo. Empezamos bien el Mundial», reflexionó Schlotterbeck.

«Para mí, personalmente, fue durísimo por el Mundial y la lesión. Después quedamos eliminados y, en la última concentración, contra Grecia, no hicimos un buen partido. Se ven destellos del gran equipo que tenemos... Hoy no sentimos que hubiera presión. Y por eso jugamos como lo hicimos hoy».