Mossou ve brillar en el Feyenoord al jugador ideal para el Ajax

Los analistas de Voetbalpraat se deshacen en elogios hacia Charles Vanhoutte. Sjoerd Mossou incluso se pregunta por qué el Ajax no intentó fichar al centrocampista del Feyenoord como número 6.

Vanhoutte, de 28 años, firmó el pasado verano por tres temporadas. El centrocampista belga es un fijo en el equipo de Giovanni van Bronckhorst y suma diez partidos en la Vriendenloterij Eredivisie y tres en la Champions League.

«Vanhoutte es el pegamento. Eso es lo que la gente quiere», concluye Kenneth Perez tras ver al jugador en el duelo del domingo contra el PSV. Martijn Krabbendam, periodista que sigue al club, está totalmente de acuerdo. «Un par de veces, cuando lo sustituyeron, se vio claramente que el Feyenoord perdió por completo el control».

«En realidad, es bastante curioso que el Ajax haya buscado durante 4,5 años un número 6. ¿No habría sido también un buen jugador para el Ajax?», interviene entonces Mossou en el debate sobre Vanhoutte.

«Es un Hendo barato (Jordan Henderson, N. de la R.), pero bueno. El Feyenoord solo pagó 5,5 millones de euros por él», dice Krabbendam en referencia al precio del traspaso de Vanhoutte.

Vanhoutte es un fijo en el centro del campo del Feyenoord, líder de la Eredivisie. Van Bronckhorst suele alinear junto a él a Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël.

El fichaje belga también fue titular el domingo en el gran duelo contra el PSV. Jakub Moder, que vuelve a estar en condiciones de jugar tras una lesión prolongada, lo sustituyó poco antes del final.