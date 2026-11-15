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El excentrocampista del Manchester United y el Everton Morgan Schneiderlin cree que al defensa del Arsenal William Saliba le resultará imposible rechazar al Real Madrid. El francés, ya retirado, jugó junto a su compatriota en el Niza en 2021 y cree que el central se sentirá tentado cuando reciba una propuesta.

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El defensa francés atrae el interés de los grandes de España

Schneiderlin ha preocupado a la afición del Arsenal al advertir de que a Saliba le costará resistirse al Bernabéu cuando se desate la inevitable ofensiva para ficharlo. Fichado del Saint-Etienne por 27 millones de libras en 2019, el internacional francés se ha convertido en uno de los mejores centrales de Europa a las órdenes de Mikel Arteta. Los constantes rumores que lo vinculan con los grandes de España incluso llevaron a Arteta a hablar de ellos con el jugador la temporada pasada.

Su antiguo compañero elogia su mentalidad de élite

Aunque el defensa reveló durante aquellas conversaciones con su entrenador que estaba a gusto en el Emirates Stadium, su antiguo compañero en la Ligue 1 cree que la posibilidad de irse a España podría resultar demasiado tentadora. Schneiderlin, que tiene 37 años y se retiró en 2024, presenció de primera mano la evolución de su compatriota durante la única temporada que compartieron en la Costa Azul francesa y está convencido de que se ha convertido en un talento de talla mundial.

En declaraciones a ComeOn, el excentrocampista afirmó: «¿William Saliba al Real Madrid? Es algo que tendrá que decidir él mismo. No me corresponde decir si debería quedarse en el Arsenal o irse al Madrid, pero lo que sí sé, por haber jugado a su lado, es que es un central de primer nivel con una mentalidad de élite que siempre quiere mejorar. Ahora está volviendo de una lesión de larga duración, pero creo que la gran pregunta es, en realidad, para el Arsenal: si pierde a Saliba, ¿con quién lo sustituye?».

El Arsenal se enfrenta al reto de encontrar un sustituto

Convencido de que al Arsenal le resultaría muy difícil sustituir a una figura tan influyente en el centro de su defensa, Schneiderlin recordó que aconsejó a los grandes clubes fichar al joven mucho antes de que su valoración se disparase.

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Sobre el atractivo del Real Madrid, añadió: «Ahora mismo hay muy pocos centrales en el mundo capaces de rendir a ese nivel. Ya lo dije hace muchos años, cuando jugaba en el Nice: si yo fuera un gran club, lo ficharía de inmediato, porque con el tiempo su precio acabaría siendo demasiado alto.

»Es un jugador increíble para tener en tu equipo. Pero, cuando se presenta una decisión así, hay unos pocos clubes a los que sencillamente no puedes decir que no a lo largo de tu carrera, y el Real Madrid es uno de ellos».

Saliba recupera su estado físico antes del viaje a Tyneside

Saliba ya ha vuelto a jugar tras un periodo de baja por un problema de espalda. Sin embargo, el defensa no fue incluido en la convocatoria de Francia para los partidos de la Liga de Naciones de este mes contra Italia y Turquía. Aun así, se espera que esté completamente recuperado cuando el Arsenal visite al Newcastle United en la Premier League el 21 de noviembre.