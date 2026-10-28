Morgan Gibbs-White, el último futbolista de la Premier League en ser objetivo de unos ladrones días después del robo en casa de Bruno Fernandes: su prometida se pronuncia

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Morgan Gibbs-White, mediapunta del Nottingham Forest, es el último futbolista de la máxima categoría cuya vivienda familiar ha sido asaltada por ladrones, tras una oleada de robos en domicilios de gran repercusión. La prometida del internacional inglés, Britney De Villiers, dio a conocer el angustioso incidente el martes en las redes sociales y lanzó una advertencia pública a sus seguidores.

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La vivienda familiar, vacía en el momento del robo

La modelo y creadora de contenido sudafricana De Villiers, que cuenta con más de 600.000 seguidores en TikTok, confirmó que alguien entró a robar en la residencia de la pareja a principios de esta semana. Afortunadamente, ni el centrocampista ni su pareja ni sus dos hijos pequeños, Greyson y Hayes, estaban en la vivienda durante el robo. No está claro si ocurrió mientras el Forest empataba 1-1 ante el Ipswich Town el viernes por la noche.

Su pareja lanza una advertencia en redes sociales

El robo se produjo menos de una semana después de que tres intrusos enmascarados entraran a robar en la mansión de cuatro millones de libras del capitán del Manchester United, Fernandes, mientras él se encontraba en Italia para disputar el partido que perdió 4-1 ante el Como.

De Villiers se refirió a lo sucedido en una historia de Instagram el martes: «No pensaba compartir esto públicamente, pero entraron a robar en nuestra casa hace unos días y, después de enterarme de que ha habido otro robo desde entonces, creo que es importante advertir a los demás.

«Es tremendamente inquietante saber que están eligiendo viviendas como objetivo. Por favor, extremad la precaución, aseguraos de que vuestros sistemas de seguridad estén activados tanto si estáis en casa como si no, e informad de cualquier cosa sospechosa.

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«Por suerte, no había nadie en casa cuando ocurrió y las cosas materiales se pueden reemplazar, pero es horrible saber que alguien ha entrado en tu hogar, especialmente cuando tienes hijos pequeños.

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«Por favor, cuidaos y estad pendientes los unos de los otros».

Los vínculos familiares influyeron en su decisión de seguir en el Forest

La pareja se conoció a través de una amistad común en 2019, dio la bienvenida a Greyson en 2023, se prometió en junio de 2025 y celebró el nacimiento de Hayes en agosto de 2025. Las complicaciones que sufrió De Villiers durante el embarazo antes de la llegada de Hayes fueron un factor decisivo para que el centrocampista permaneciera en el City Ground aquel verano. Rechazó al Tottenham Hotspur, pese a que el club londinense creía haber activado su cláusula de rescisión de 60 millones de libras, y optó por firmar un contrato de tres años, hasta 2028.

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De Villiers sigue apoyándole abiertamente tanto desde la grada como en las redes sociales. Hace poco publicó estadísticas de ocasiones creadas en la Premier League después de que Thomas Tuchel dejara al centrocampista fuera de la convocatoria ampliada de Inglaterra para el otoño, antes de que la baja de Cole Palmer propiciara su convocatoria a última hora.

Un exigente calendario liguero para el centrocampista

Pese a la inquietud causada por lo sucedido fuera del campo, se espera que Gibbs-White siga participando mientras el Forest intenta poner fin a una pésima racha de 10 partidos sin ganar en la Premier League. Al entrenador Oliver Glasner le ha costado mejorar los resultados desde que llegó en verano con un contrato de 13 millones de libras anuales. Lograr una victoria en sus próximos partidos de liga será esencial para aliviar la creciente presión sobre el equipo del City Ground.