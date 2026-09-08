Morata reconoce la locura de Mourinho: esperaba este momento desde su regreso y veré el Clásico por él

Con su habitual franqueza, Álvaro Morata volvió a poner a José Mourinho en primer plano. Tras años de haber abandonado España y de vivir experiencias irregulares entre el Milan, el Galatasaray y el Como, el delantero de la selección española se encontró esta vez en el Leganés, en la segunda división.

A pesar de ello, Morata no olvidó al hombre que le dio su primera oportunidad en el Real Madrid, y en una confesión llena de humor, reveló que estaba esperando con impaciencia el nuevo estallido de Mourinho.

Vuelta a las raíces: el ambicioso proyecto del Leganés

Después de su marcha del Atlético de Madrid en 2014, y tras experiencias que no le dieron la estabilidad que buscaba, especialmente por su escasa participación bajo la dirección de Cesc Fàbregas en el Como, Morata eligió regresar a Madrid por la puerta del Leganés, en calidad de cedido hasta el final de la temporada.

En sus declaraciones al programa "El Larguero", con Manu Carreño, el hijo de la capital se mostró feliz con este paso y dijo: "Creo que es un proyecto estupendo, con un compromiso fuerte del club y de los propietarios; es un proyecto muy prometedor. Desde que me incorporé al club, muchos jugadores mostraron interés por él y me preguntaron sobre el tema. No esperaba todo este interés mediático. Es un club en el que me encanta cómo funcionan las cosas, sus trabajadores y el gran ambiente en el estadio".

"La estaba esperando, porque me hace reír"

Al ser preguntado por las declaraciones airadas de José Mourinho contra el arbitraje tras la derrota de su equipo ante el Real Betis, Morata no ocultó su admiración por el regreso de la vieja versión del entrenador portugués.

Y dijo Morata entre risas: "Sinceramente, estaba esperando con impaciencia que dijera algo así, porque me hace reír".

Añadió, en declaraciones a la emisora "Cadena SER", que Mourinho sabe cómo encender el ambiente y hacer el fútbol más divertido: "Si eres aficionado al fútbol, estoy seguro de que la gente, en cuanto él dijo eso, lo verá y lo buscará; y al final, eso es lo que lo hace más divertido".

Y continuó: "Como aficionado, deseo que el Atlético de Madrid gane la Liga española, pero disfruto del partido. Ahora, si hay un partido de Clásico, también lo veré para ver a Mourinho".

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Ruedas de prensa que no dejan a nadie indiferente

Morata concluyó sus declaraciones subrayando que es partidario de este tipo de ruedas de prensa incendiarias, porque le dan un sabor especial al juego, al decir: "Desde luego, no dejan a nadie indiferente en los medios de comunicación".

Las palabras de Morata no se limitaron solo a Mourinho, sino que también abordaron su nueva etapa en el Leganés, su ambición de volver a la cima del fútbol español, los entresijos de su exclusión de la lista de la selección para el Mundial 2026 y su opinión sobre nombres como Rodri y Julián Álvarez. Pero su declaración sobre Mourinho fue el titular más destacado: el regreso del Special One en su versión polémica se ha convertido, por sí solo, en motivo suficiente para que Morata se siente frente a la pantalla.