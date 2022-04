Morata: "Con el VAR, la Juve habría ganado la final ante el Barça"

En una entrevista con “DAZN”, Álvaro Morata sorprendió con una definición que llamó la atención. “Con el VAR, la Juve habría ganado la final ante el Barça", sostuvo el hombre de la Juventus. Y agregó: "Siempre pienso que, con el VAR, nos habrían pitado un penalti y tendríamos una Champions más en la Juventus. La vida es así..."

El exdelantero del Real Madrid y del Atlético, entre otros clubes, repasó también otros temas de actualidad y se refirió además a su futuro.

La próxima temporada: "En la Juve cada futbolista se juega el futuro en todos los partidos. Hay una larga cola de personas que quisiera estar aquí. Es normal que te juzguen, yo lo doy todo para ganar y aquí estoy muy bien, mis hijos quieren escuchar el himno de la Juve cuando pasamos delante del estadio. Lo demás no hay que preguntarlo a mí..."

El presente: "Hubo como dos o tres minitemporadas en una. Hemos dado un salto como equipo y como grupo, podemos mirar al futuro con optimismo. No hay que quejarse pensando en las ocasiones perdidas, hay que centrarse en el trabajo y en conseguir otra final en la Coppa. Al final, las fotos levantando trofeos son lo que más importa cuando uno se retira. Tenemos esa posibilidad y no hay que infravalorarla. Hay muchos campeones que no ganaron ni una Copa italiana, ni una Supercopa".

Las asistencias: "Me dan las mismas sensaciones que los goles. Hay que adaptarse a lo que necesita el equipo. Ayudo en la fase defensiva, complicando las jugadas del rival. Les puedo asegurar que cualquier delantero que marque 40 ó 50 goles en un curso, los cambiaría por anotar 15 y ganar títulos. Me gusta mucho más ganar que marcar goles, y ayudar a los compañeros”.