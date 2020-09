Morata: Carta de despedida a los atléticos y un vídeo viral polémico

Morata se despidió de la afición del Atleti tras fichar por la Juventus al tiempo que aparecía un vídeo polémico en redes sociales.

Álvaro Morata ya es historia en el . El futbolista firmó por la Juventus un acuerdo donde se incluye que si la cesión es por dos años, los italianos abonarían 10 millones por cada temporada de préstamo y donde se especifica que en caso de ejecutar la compra durante la primera campaña el precio será de 45 millones de euros y si es en el segundo, de 35 ‘kilos’.

Tras la rúbrica y el anuncio junto a Nedved, directivo del club, el propio jugador quiso despedirse de su antigua afición a través de una carta donde destacó que “siempre tendré mi abono en el Metropolitano”.

“Queridos Atléticos, jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Los que me conocen, saben que siempre tendré mi abono en el metropolitano. Quiero daros las gracias por estos dos años increíbles en los que he vivido momentos que nunca olvidaré y en los que me he sentido como uno más desde el momento en que llegué.

Luchar por estos colores ha sido un auténtico orgullo y celebrar goles con esta camiseta es un sueño cumplido.

Es un club tan grande porque su gente es la que lo hace tan grande. En mi memoria quedarán para siempre grabadas, todas esas noches históricas que cualquier futbolista soñaría con vivir.

En mi corazón, siempre habrá un sitio para vosotros.

Gracias @atleticodemadrid

Un vídeo viral que genera polémica en las redes

La salida de Morata del Atlético de Madrid llega siete meses después de su imagen más llamativa como colchonero. Aquella que protagonizó en Anfield tras marcar el gol con el que el Atleti sentenciaba al y se clasificaba para los cuartos de final de la pasada Champions y donde el futbolista madrileño, arrodillado junto a la zona donde se alojaban los aficionados colchoneros, les pedía perdón a todos al tiempo que se señalaba el escudo.

Rápidamente se viralizó sus desvelos en cada uno de los clubes por los que ha ido fichando, convirtiéndose en el futbolista español que más dinero ha movido en traspasos.

2014 tras firmar por la : “Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo, es donde quería estar”.

2016 tras volver al : “Mi consejo es que luchen por sus sueños, que no hay nada imposible”.

2017 tras recalar en el : “Cuando era pequeño me imaginaba poder estar en el Chelsea y meter goles”.

2019 tras llegar al Atlético : “Es un sueño de la infancia, de auténtica felicidad y por eso significa mucho para mí estar aquí”.