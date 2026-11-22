El partido se transmitirá por DAZN, que ofrece todos los encuentros de la Serie A, y por Sky Sport. También podrá verse en directo por streaming en NOW y Sky Go. A continuación encontrarás las opciones para ver el Monza-Fiorentina por TV y streaming en directo.

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Serie A - Jornada 12 23 nov 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Monza y Fiorentina se enfrentan el lunes 23 de noviembre a las 20:45 en el estadio Brianteo, en el partido que cierra la 12.ª jornada de la Serie A. Ambos equipos buscan continuidad y su situación en la clasificación no les permite distracciones.

El Monza llega tras sufrir cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. La más reciente, por 1-0 ante el Atalanta, confirmó el momento complicado que atraviesa el equipo de Brianza. El 4-0 frente al Cagliari a mediados de octubre sigue siendo su única victoria reciente.

La Fiorentina tuvo un inicio de temporada difícil, pero en las últimas semanas ha mostrado algunos signos de recuperación. El 4-2 ante el Sassuolo y los empates 2-2 con el Atalanta y la Juventus le han dado puntos importantes. El 2-2 frente a la Juventus es su resultado más reciente.

Paolo Vanoli ya ha demostrado que sabe cambiar de esquema durante los partidos y en Brianza deberá elegir la mejor manera de aprovechar la calidad ofensiva de la que dispone. El Monza, por su parte, necesita puntos para mejorar su incómoda posición en la tabla.

El pronóstico está abierto: ninguno de los dos equipos puede permitirse otro tropiezo. Aquí tienes toda la información sobre el horario, el canal de TV y la transmisión en directo por streaming.

Noticias de los equipos

El Monza, dirigido por Matteo Paro, no podrá contar con los lesionados Yvan Kouadio Maye y Michael Folorunsho. Entre las bajas también figura Ivan Juric, incluido en la lista de sancionados. El probable once tiene a Toernqvist en la portería, con Mota, Toure y Varela en ataque.

La Fiorentina de Paolo Vanoli tiene dos bajas, las de Marin Pongracic y Fabiano Parisi, y ningún sancionado. El probable once incluye a De Gea bajo los palos y a Mastantuono, Njie y Pedro Gonçalves por detrás de Pellegrino. Habrá novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Monza suma una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A. Perdió el más reciente por 1-0 ante el Atalanta, mientras que el Napoli ganó 4-1 en el Brianteo. El triunfo por 4-0 sobre el Cagliari sigue siendo su única victoria en ese periodo. En total, el equipo de Brianza ha marcado 8 goles y ha encajado 10.

La Fiorentina suma una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente es el 2-2 con la Juventus, precedido por el 4-2 en casa del Sassuolo y el 2-2 con el Atalanta. Las derrotas llegaron ante el Inter (2-1) y el Como (3-1). La Fiorentina ha marcado 10 goles y ha encajado 11.

Antecedentes

El último enfrentamiento fue el 13 de enero de 2025, cuando el Monza venció 2-1 a la Fiorentina en la Serie A. En los últimos cinco duelos, el balance está completamente igualado, con dos victorias para cada equipo y un empate, el 2-2 de septiembre de 2024. También están igualados en goles: 8 por equipo.

Clasificación

En la Serie A, el Monza ocupa el 18.º puesto, en zona de descenso, mientras que la Fiorentina es 15.ª y está justo por encima de los tres últimos. La distancia entre ambos es corta y el resultado puede cambiar el ánimo de los dos equipos.