Rayados de Monterrey vs Tigres en vivo por el Apertura 2021: partido, alineaciones y suplentes

Rayados de Monterrey recibe a Tigres en partido de la Jornada 9 del Apertura 2021.

Rayados de Monterrey y Tigres continúan su camino en el Apertura 2021, ambos con presentes deportivos distintos. Mientras uno va en ascenso, otro parece perder el camino y va bajando su posición en el torneo pese a encontrarse en los primeros puestos. En esta ocasión, les tocará enfrentarse en la Jornada 9 del torneo en curso.

Mientras Monterrey viene de derrotar a Cruz Azul, Tigres viene de empatar por 2-2 con el León en el Estadio Universitario por lo que ambos quieren sacar la victoria.

A continuación, sigue en vivo con nosotros este emocionante cotejo. ¡En Goal te traemos todas las emociones de la Liga MX !

18:06 - ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos sean a esta narración completamente EN VIVO del penúltimo partido de la Jornada 9 del Apertura 2021. Rayados recibe a Tigres en un duelo donde ambos buscarán la victoria y presentar un espectáculo digno de Clásico Regio ¡Síguelo con Goal.com!

PARTIDO Rayados de Monterrey vs Tigres FECHA Domingo 19 de Septiembre ESTADIO Estadio Universitario HORARIO 19:06 (Tiempo del Centro de México)

CÓMO VER EN VIVO, POR TV Y STREAMING

La transmisión para México va a través de la plataforma de sistema de cable Fox Sports 2. La opción para seguirlo por internet es el sitio web de Fox Sports , al que debes entrar con tu cuenta, dar de alta tu sistema de televisión y ver el partido con una conexión estable a internet.

Monterrey: E. Andrada; C. Montes, S. Medina, J. Gallardo, S. Vegas; M. Meza, A. González, C. Ortiz, C. Rodríguez; D. Vergara, R. Funes Mori

Tigres: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Guido Pizarro, Carlos Salcedo, Javier Aquino; Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón; Florian Thauvin, Luis Quiñones y André- Pierre Gignac.