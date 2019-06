Monterrey felicitó al Liverpool y lanzó un reto para el Mundial de Clubes 2019

Dentro de las redes sociales de Rayados de resulta sumamente común felicitar a los demás equipos cuando consiguen un logro importante, y el día de ayer la escuadra de la aprovechó para congratular al , que conquistó la Champions League 2018-2019.

Pero el mensaje de los dirigidos por Diego Alonso no quedó ahí, sino que recordaron que ambos disputarán en diciembre el Mundial de Clubes, 'retando' a los Reds a medirse durante la prestigiosa competencia intercontinental.

Vale la pena recordar que precisamente Rayados fue el último equipo mexicano en enfrentarse en una competición oficial ante un cuadro inglés: En el Mundialito 2012, la Pandilla se encontró con , siendo derrotados con marcador de 3-1, aunque con una gran actuación de Tecatito Corona.

🤝| Congratulations @LFC, for winning the @ChampionsLeague! See you in december at the @FIFAcom #ClubWorldCup 🏆



Juguemos con Respeto #EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/SWnaFU4GNX