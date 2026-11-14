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Monterrey contra Pachuca en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Monterrey vs Pachuca
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Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Monterrey contra el Pachuca de la Liga MX Femenil.

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Previa del partido

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Liga MX Femenil - Cuartos de final

Monterrey recibe a Pachuca en la Liga MX Femenil. Las Rayadas buscan afianzar su liderato en el Grupo A del Apertura ante unas Tuzas que también llegan en un buen momento de forma.

Monterrey ocupa el primer puesto del Grupo A y llega a este encuentro tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en el campo de Pachuca el 12 de noviembre, que confirma su condición de equipo más en forma de la competición.

Pachuca llega a este partido en el cuarto puesto del Grupo B, pero sus resultados recientes reflejan un panorama más competitivo. Tres victorias en sus últimos cinco encuentros, entre ellas un 5-0 ante Necaxa y un 4-3 frente a Puebla, demuestran que puede obtener buenos resultados contra rivales fuertes.

El balance de enfrentamientos entre ambos equipos es ajustado. Monterrey se impuso por 1-0 en el duelo más reciente, pero Pachuca ha ganado dos de los últimos cinco y los resultados han favorecido a uno y otro equipo.

Es un partido importante para ambos clubes. Monterrey querrá ampliar su ventaja en la clasificación del grupo, mientras que Pachuca lo verá como una oportunidad para demostrar su calidad ante el equipo que marca el ritmo en la tabla.

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