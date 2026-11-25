Para ver el partido entre Monterrey y América gratis en EE. UU., tienes algunas opciones excelentes, dependiendo de si prefieres verlo en una televisión tradicional a través de tu filial local de UniMás o transmitirlo en un dispositivo digital.

Este choque de la Liga MX arranca hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, en vivo desde el Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León, donde los Rayados de Matías Almeyda reciben a las Águilas de Guillermo Almada en el partido de ida de estos cuartos de final de la Liguilla.

Pruebas gratuitas de servicios de streaming de televisión en directo

Si no tienes antena, puedes suscribirte a una prueba gratuita de un servicio premium de streaming y ver el partido en tu dispositivo. Recuerda cancelar antes de que termine el periodo de prueba para evitar cargos.

DirecTV ofrece una prueba gratuita de cinco días en todos sus paquetes. Es una forma ideal de acceder a los partidos de esta semana de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX.

Proveedor Duración de la prueba Canales DirecTV Stream 5 días TUDN, UniMás (en español)

Antena de TV de señal abierta (OTA)

Dado que este partidazo se transmitirá en las principales cadenas de televisión local en lugar de canales de cable premium, puedes verlo 100% gratis usando una antena de TV digital estándar conectada directamente a tu televisor.

Para la narración en español: Sintoniza tu estación local de UniMás.

Números de canal de UniMás

Para las compañías de cable tradicionales como Xfinity (Comcast), Spectrum (Charter), Cox y Optimum, los números de canal exactos están vinculados directamente a la filial de transmisión local de tu ciudad.

A continuación, te mostramos dónde se ubica la cadena en los diez mercados de televisión más grandes de EE. UU.:

Área metropolitana de Nueva York

UniMás: Canales 67.2 (WFTY-DT) y 68 (WFUT-DT)

Área de Los Ángeles

UniMás: Canal 46 (KFTR-DT)

Área de Chicago

UniMás: Canal 60 (WXFT-DT)

Área de Dallas-Fort Worth

UniMás: Canal 49 (KSTR-DT)

Filadelfia

UniMás: Canal 28 (WFPA-CD)

Área de Houston

UniMás: Canal 67 (KFTH-DT)

Área de Atlanta

UniMás: Canal 34.2 (WUVG-DT)

Área de Washington, D.C.

UniMás: Canal 14.4 (WFDC-DT)

Área de Boston

UniMás: Canal 27.1 (WUTF-TV)

Área de San Francisco–Oakland–San José

UniMás: Canal 66 (KFSF-DT)

Si estás fuera de Estados Unidos y deseas ver la cobertura televisiva del país para los próximos partidos de la Liga MX en tu servicio de streaming preferido, puedes hacerlo evitando las restricciones geográficas mediante una red privada virtual (VPN).