Cómo ver el Montenegro sub-17 vs Chile sub-17 con una VPN

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. Elige un proveedor de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 27 nov 2026 - 10:00

Montenegro sub-17 se enfrenta a Chile sub-17 en un partido del grupo J del Mundial sub-17. La sede aún no está confirmada.

Montenegro necesita un resultado positivo. Ocupa la cuarta plaza del grupo tras perder 2-1 ante Argelia en su último partido, después de empatar 1-1 con la República Dominicana.

La derrota ante Argelia se sumó a un mes complicado. Montenegro también perdió 6-3 contra Polonia y 6-1 frente a Inglaterra en la clasificación para el Campeonato de Europa, y ha encajado 15 goles en sus últimos cinco partidos.

Chile llega en segunda posición, aunque también viene de sufrir un revés. Perdió 2-1 contra la República Dominicana después de abrir el torneo con una victoria por 4-2 ante Argelia.

Ese triunfo inicial demostró que Chile tiene facilidad para marcar, y la clasificación del grupo le sitúa en una posición más favorable de cara a este encuentro. Montenegro se apoyará en su victoria por 1-0 ante Ucrania a principios de mes como prueba de que puede mantenerse organizado y sumar puntos.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Montenegro sub-17 vs Chile sub-17. Añadiremos los detalles del canal de televisión y del streaming en cuanto se confirmen.

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