Montella: «¿Yo, en riesgo? Las críticas ilógicas me hacen daño y no las acepto»

En la víspera del partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Nations League entre Italia y Turquía, programado en el estadio Renato Dall'Ara el lunes 5 de octubre, a las 20.45, compareció el seleccionador turco Vincenzo Montella.





Estas fueron sus palabras en rueda de prensa:









En la Nations League no está logrando los resultados esperados, ¿cree que eso pone de manifiesto las limitaciones de esta selección?

"Queremos ganar, competir y medirnos también a este nivel. Durante gran parte de los tres partidos hemos estado en la pelea y el resultado se mantuvo equilibrado por momentos, salvo en el encuentro con Italia. Estamos motivados, tenemos curiosidad por medirnos y ganas de lograr resultados, porque competir de tú a tú no es suficiente".





¿Qué tipo de Turquía se verá sin Guler?

"Faltará Guler, igual que Calhanoglu y Yildiz. Para nosotros todos son jugadores importantes, como también lo son en sus respectivos clubes. Sin embargo, esta es una forma de ver en acción a nuevos jugadores y evaluarlos. Confío en que seremos competitivos pese a las ausencias e intentaremos llevarnos una victoria".





Parece que ahora es el enemigo público número uno, mientras que antes del Mundial era idolatrado por todos. ¿Qué opina?

"Conozco las dinámicas del fútbol, estoy acostumbrado y las acepto. Lo que no consigo aceptar son las críticas ilógicas. En cambio, aprecio las que considero constructivas. Por primera vez en nuestra historia estamos compitiendo en la Nations League A y he sido el único entrenador en llevar a Turquía a esta meta. Nos gustaría hacer partidos competitivos como contra Francia o como en la segunda parte ante Italia, pero nos está costando marcar. Contra Bélgica llegamos 42 veces al área rival y me pregunté qué más podía hacer yo. Me hieren las críticas: hace pocos días me preguntaron si conocía a un delantero que ha marcado casi 100 goles en la Serie C turca, luego descubrí que tenía 32 años. Si hubiera sido un jugador de futuro lo habría tenido en cuenta, pero estas críticas ilógicas me hacen daño".