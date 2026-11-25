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Vincenzo Montella repasa su carrera, primero como futbolista y después como entrenador.

El exseleccionador de Turquía declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «¿Nadie había marcado cuatro goles con la Roma desde los cuatro que le hice a la Lazio en 2002? Creo que Malen puede marcar incluso cinco, es buenísimo y la Roma juega bien y se divierte. Eso sí, yo los marqué en un derbi, con Nesta marcándome. Tienen un peso algo distinto. Aparte de eso, creo que el neerlandés será el máximo goleador de la liga. Si sigue así, puede marcar 30 goles o más. Gasperini puede luchar por el Scudetto hasta el final, tengo que estar ahí hasta el final y luego, quién sabe».

«¿Mi mejor recuerdo con la Roma? El gol a la Juventus: perdíamos 2-0, entré en la segunda parte y marqué el tanto del empate. Después, la celebración del Scudetto. La noche siguiente al partido contra el Parma organizamos una cena en mi casa. Capello no estaba invitado, pero vino igualmente. Si le hubiera abierto yo la puerta, le habría hecho dar primero un par de vueltas al edificio. Nuestra relación fue turbulenta y creo que le debo una disculpa. Muchas veces no me comporté como un profesional y me arrepiento».

«¿El peor recuerdo de mi carrera? La final de la Eurocopa 2000 que Italia perdió contra Francia: estábamos a pocos segundos de ganar, es una herida que aún escuece».

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«¿Cassano? Con él, en el vestuario, las bromas eran constantes. Una vez dejó a un médico en calzoncillos encerrado fuera, en la terraza, después de fingir que tenía fiebre. Hacía de todo. Primero fue mi compañero de equipo, luego compartimos habitación y también lo entrené».

«¿Balotelli? Mario es buena persona, pese a lo que se pueda pensar. Pero también tiene un carácter fuerte. Lo entrené en el Adana y tuvimos algún roce. El segundo año me llamó para preguntarme si debía volver o no y le dije que se quedara en casa».