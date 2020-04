Monchi y la vuelta de Rakitic al Sevilla: "Hablar de traspasos es irresponsable"

El croata ha hecho varis guiños público al club de Nervión y a su director deportivo, que asegura que aún no ha iniciado ninguna operación.

La posible salida de Ivan Rakitic está monipolizando buena parte de la actualidad del . El croata ha sido relacionado con su vuelta al y él mismo ha hablado públicamente de su deseo de volver a jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Rakitic ha llegado a decir públicamente que Monchi tiene su teléfono para llamarle pero el director deportivo sevillista ha querido aclarar que en la coyuntura actual del coronavirus no ha iniciado ninguna negociación de cara a un mercado de fichajes que aún no se sabe si podrá reabrirse.

"El Sevilla está trabajando para dibujar escenarios internamente. Decir que el Sevilla está interesado en Traoré, en el iraní del Zenit, me parece poco realista. El Sevilla no está haciendo movimientos. Ahora mismo trabajamos internamente para tener escenarios A, B, C y D. No hemos plasmado en movimientos. Me parecería irresponsabilidad hablar de traspasos, a no ser que esté libre", explicó en El Desmarque.

Goal ya ha explicado que la vuelta de Rakitic al Sevilla supondría una negociación económicamente muy complicada para la entidad hispalense y que sólo podría darse si el croata fuerza para convencer al Barça para dejarle salir por un precio bajo y él acepta rebajarse la ficha.