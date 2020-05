Monchi: "Los jugadores han pedido perdón, el Sevilla es modélico cumpliendo el protocolo"

El director deportivo del Sevilla quiso zanjar la polémica del encuentro de Banega, Ocampos, Franco Vázquez y De Jong con sus familias esta semana.

El ha vivido unas últimas horas agitadas después de que cuatro jugadores se reunieran el pasado sábado incumpliendo la normativa del Estado de Alarma al ser una reunión de más de diez personas y que va en contra de las recomendaciones del protocolo de La Liga para reanudar la competición.

Los cuatro implicados: Banega, Ocampos, Franco Vázquez y De Jong publicaron un comunicado pidiendo disculpas públicamente y este lunes el director deportivo sevillista, Monchi, ha querdido explicar la postura del club y reiterar que fue un error inconsciente.

"Los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error inconsciente y lo han asumido como tal. Me quedo con que han pedido perdón de manera voluntaria. Creo que también es un ejemplo pedir perdón en un momento en el que todos nos equivocamos. Todo esto es nuevo, nos ha cogido a todos con el pie cambiado y el Sevilla, en cuanto a cumplimiento de protocolos deportivos, tanto del CSD como de , creo que estamos siendo un club modélico. El 10 es imposible de sacar pero creo que el 9,5 lo estamos sacando. Me quedo con que ha habido un error que han reconocido y sobre todo con la capacidad que han tenido para pedir perdón", dijo en los medios oficiales del club.

Asimismo, Jabier Tebas, presidente de La Liga, también destacó el arrepentiemiento de los futbolistas tras la polémica suscitada: "Los jugadores se han arrepentido y es positivo, somos ejemplo para la sociedad, debemos tener cuidado con lo que hacemos y publicamos. Hago un llamamiento a todos los jugadores, no se pueden tener estas actitudes. Lo de menos es la foto. Estamos poniendo en peligro miles de puestos de trabajo. Hay que tener mucho cuidado, debemos ser responsables con las cosas que hacemos en nuestro entorno. En los entornos del fútbol la seguridad es máxima, lo que me preocupa son estas situaciones. Hay que seguir esta línea de concienciación y concentración. El final de los campeonatos será una gran medida".

Monchi también se refirió a cómo afrontarán la vuelta de La Liga: : "Tenemos en LaLiga la ilusión de defender el tercer puesto que sería un logro importante. Luego, la de afrontar la de la mejor manera posible. Vamos a ver si pronto se puede entrenar de forma colectiva porque luego va a ser más complicado con tantos partidos. Sé que todo el mundo está trabajando para ello y poniendo de su parte para que se consiga y ojalá llegue pronto".

"Poco a poco estamos llegando a ese momento que estamos todos esperando, que es el de poder entrenar de forma colectiva. Ojalá que este proceso dure lo menos posible porque entrenar de manera colectiva es lo más real. Al final, sin amistosos y con el tiempo que hemos estado parados estando tan cerca la competición, los entrenamientos colectivos se me antojan fundamentales. Todos hemos empujado y peleado para que el fútbol volviera. Nos falta algo importante que es el público, pero las condiciones de seguridad y salud lo impiden y hay que afrontarlo como algo que no es ideal, pero sí necesario. Creo que es un triunfo de todos. Evidentemente LaLiga ha apostado fuerte y ha llevado la guía para que todos empujáramos. Es un logro y un paso importante para volver a la normalidad", añadió sobre la preparación del equipo.