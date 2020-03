Monchi en Goal: “Ganar la sexta Europa League sería tocar el cielo con las manos”

El director deportivo sevillista desgrana los motivos de su vuelta al club y los detalles de su nuevo proyecto deportivo en el club de Nervión.

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, Director Deportivo del FC, atendió a Goal para repasar toda la actualidad sevillista. Los objetivos de la temporada, el proyecto con Julen Lopetegui, las exigencias del aficionado sevillista, el secreto del éxito del modelo y también su figura como Director Deportivo del club hispalense.

¿Por qué decide volver Monchi al Sevilla FC y qué le dicen para convencerle?

“Pues porque todo lo que escuché me gustó. Cuando em reunió con el presidente Pepe Castro, con Jesús Arroyo, todo me gustó y me insufló muchísimo ánimo. Me dio ánimo escuchar que el club quería seguir creciendo, estar en la vanguardia del fútbol español y europeo. Tampoco fue difícil convencerme, porque una vez escuchado todo eso, lo tenía claro: me apetecía volver a mi casa”.

Y luego está obviamente el componente sentimental. Ya son 30 años en el Sevilla FC..

“¿Cómo es el sentimiento para llevar este club a lo mejor? Pues los sentimientos son parte del fútbol. Llevo casi 30 años aquí, he vivido de todo, como jugador, como delegado, como director deportivo…Es complicado explicarlo. Mi vinculación con el club va más allá de lo profesional: yo soy más sevillista que director deportivo. A veces es un arma para motivarte y a veces es un arma que te pesa. Pero se busca para siempre ser positivo”.

Lo profesional. Hay quien cree que Monchi es una auténtica referencia mundial… ¿Está de acuerdo?

“Considerarme una referencia mundial es excesivo. Es evidente que el crecimiento del Sevilla FC a todos nos ha impulsado. Ha crecido la figura del director deportivo, pero yo no soy ninguna referencia, hay grandes directores deportivos. Yo intento aportar lo máximo en beneficio de este puesto y sobre todo de este club”.

El Sevilla FC es un modelo económico y deportivo digno de estudio en varias universidades, pero sobre todo es un relato maravilloso: de estar arruinado a cinco veces campeón de Europa…un cuento de hadas ¿no?

“Más que un cuento de Cenicienta o un cuento de hadas, la historia del Sevilla es la historia de un club que ha sabido rehacerse a finales de los noventa y que a base de la aportación de muchas personas y de muchos esfuerzos ha ido construyéndose y basándose en varias palabras. ¿Qué palabras? En base a la exigencia, en base a la humildad, a lo no complacencia y en base a querer seguir siempre creciendo.. Esas han sido las palancas que hemos usado para llevar al Sevilla a lo más alto”.

Proyecto a proyecto, la exigencia cada vez más alta para el club. ¿El objetivo de este Sevilla es jugar la próxima edición de Champions?

“El proyecto de este año es difícil saber donde terminaremos. Después de topos los cambios, nuevo entrenador, nuevos jugadores, nuevo director deportivo.. .se ha cambiado muchísimo y por ahora, es para estar contentos. Este es un proyecto a largo plazo, no a corto plazo. Buscamos vivir situaciones del pasado en el futuro. Con tranquilidad, tiempo y exigencia vamos a conseguir los retos que nos hemos planteado. Y eso sí, si al final somos capaces de acortar los espacios y los tiempos y somos capaces de meternos en Champions, pues aún mejor, claro que sí”.

La afición del Sevilla FC es fiel, pero también exigente. ¿Se sufre mucho cuando la exigencia se convierte en histeria por un par de malos resultados?

“Pediría una cosa: No podemos estar siempre recordando lo que hemos hecho en el pasado. Regodearnos de lo conquistado en el pasado no vale. Tenemos que mirar adelante, con los pies en el suelo, con datos objetivos y saber que somos un proyecto nuevo. Un proyecto que necesita el apoyo del club y de los aficionados, para poder crear entre todos un ambiente mágico. Apoyar a las personas que tienen como objetivo conseguir el éxito del club”.

La figura de Julen Lopetegui. Muy discutida. ¿Cómo definir a Julen?

"Julen es trabajo. Significa dedicación, exclusividad, motivación, estar 24 horas pensando en el club, significa conocer la idiosincrasia del club. De Julen solo puedo decir que si estaba convencido de ficharle antes de conocerle día a día, ahora estoy aún más convencido de que Lopeteguir era el ideal para el puesto de entrenador de este club”.

No deja de ser bestial que el Sevilla FC haya sido cinco veces campeón de Europa…¿se imagina ganando la sexta o es algo imposible?

"Sería un sueño. Algo casi imposible, porque cada vez empieza a ser más difícil ganar cualquier torneo…pero sí, qué duda cabe. Ganar una sexta Europa League sería tocar el cielo con las manos de nuevo".

Por último…es complicado pero ¿cómo definir al Sevilla FC con una frase?

“Siempre hay una frase que suelo decir bastante: Más que mi corazón, me late el escudo… Hay una vinculación del club con el sentimiento sevillista y eso precisamente es lo que nos hace a todos los que queremos a este club dar más de sí”.