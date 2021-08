Monchi: "El Sevilla no ha recibido ninguna oferta por Koundé, no sé que va a pasar"

El director deportivo del Sevilla ha confirmado que hay un brote de coronavirus en la plantilla y ha explicado cómo marcha la planificación.

Monchi ha repasado cómo marcha el Sevilla en el mercado de fichajes y ha explicado que el club de Nervión no ha recibido ofertas formales del Chelsea para fichar a Jules Koundé aunque si llega una propuesta importante podrían estar abiertos a dejarle marchar.

"Jules está bien, tranquilo, llegó más tarde por la Eurocopa. Pero está ya implicado al cien por cien con el equipo. Hubiese jugado ante el Aston Villa casi todo el partido. Hay ruido en torno a él. A día de hoy no hay ninguna oferta concreta por él, no la ha habido, no ha habido una oferta real, sí interés y clubes preguntando por él. El sevillista quiere saber qué va a pasar. No lo sé. Pero está dentro de un club que tiene una política de negocio que no va a cambiar, y yo no lo cambiaría. Cuando creemos que hay una oferta importante, la aceptamos porque eso nos va a permitir mejorar al equipo. Siempre que vendimos, crecimos. Pero si no hay una oferta que creemos que podemos reinvertir, seguirá con nosotros. Su estado físico es muy bueno", comentó en los medios oficiales del club.

El interés en Montiel de River: "Ya dije que el puesto de lateral derecho era una a reforzar y Gonzalo está en una posición de privilegio entre los candidatos. No es algo hecho, pero gusta y lo hemos seguido mucho".

Descarta a Joselu pero no a otro delantero: "Fue una opción de inicio de mercado que descartamos por el tema económico. ¿Fichar un delantero? Es una de las cosas que estamos valorando".

No está contento con la falta de fichajes: "No estoy contento, no estoy satisfecho. No es la planificación que yo tenía en mente. No voy a vender falsas expectativas ni falsos mensajes. Asumiendo mi responsabilidad, debo decir que hay atenuantes. El mercado está bloqueado, no hay movimientos, hay excesos de plantilla, está la espada de Damocles del límite salarial... Pero no me quedo en lo negativo, estoy convencido de que en la recta final daremos un acelerón a esa planificación y le daremos un cambio importante, aunque no sé si alcanzará a ser ese dibujo inicial".

Brote de coronavirus en la plantilla: "Estamos viviendo momentos difíciles y complicados. Desgraciadamente nada está ajeno a este virus, tras un buen comienzo de temporada, a la vuelta de Portugal hemos tenido una crisis con varios contagios y estamos saliendo de ella. Gracias a Dios no han tenido repercusión de salud, la mayoría han sido asintomáticos. Estamos saliendo de este virus. Pocos clubes tendrán más medidas de control que nosotros. La cepa Delta, a poco que entra, te hace daño. Hicimos diez controles de PCR desde el inicio de verano. Yo personalmente también lo viví en casa, todo es complejo y estamos viéndole la luz ya a final del túnel. Respecto al virus, habrá bajas porque hay protocolos que cumplir, pero también habrá recuperados. Estaremos algo peor que hace dos semanas... Pero mejor que hace una semana".

Trabajo con Lopetegui: "Julen Lopetegui está preocupado como lo estoy yo. Hablamos continuamente, tenemos a veces pareceres distintos y eso es bueno para el club. Está intranquilo, también era partícipe de esa foto inicial, pero sabe que no escatimamos esfuerzos. Confía en nosotros, sabe de nuestra implicación y nuestras ganas de tener lo antes posible la plantilla de este curso".