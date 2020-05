Monchi: “El Sevilla no está negociando la venta de Ocampos al Madrid”

El director deportivo del club andaluz salió a desmentir el rumor que circuló en las últimas horas.

Este jueves, desde bien temprano, llamó la atención un rumor que anunciaba un posible pase de Lucas Ocampos al . Sin embargo, horas más tarde, el propio Monchi salió a desmentir la noticia.

“El no está negociando la venta de Ocampos al Madrid”, afirmó el director deportivo del club andaluz, en una entrevista con Muchodeporte, siendo así tajante con su respuesta. Y añadió: “Si mañana se produce una llamada, eso ya no lo puedo saber”.

El directivo, a la vez, cree que todo puede ser posible porque “Ocampos es un gran jugador”, aclarando que “si está llamando la atención, será más en , donde se le ve todas las semanas”.

Ahora bien: una posible venta se ve hoy muy lejana. Monchi dio los motivos: “Yo, al menos, no le pongo el cartelito de venta porque no tengo interés. Lo que quiero es que Lucas Ocampos o Diego Carlos entrenen ahora de lujo, que aporten lo que tienen para conservar esa magnífica tercera plaza que ahora tiene el Sevilla. Me interesa muy poco el mercado, ni para comprar ni para vender”.