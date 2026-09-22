El club francés Mónaco firmó dos contratos con jugadores de la selección juvenil de Marruecos, después de que brillaran en los últimos tiempos y atrajeran la atención de otros clubes.

El Mónaco anunció oficialmente este martes la firma de los primeros contratos profesionales de cuatro jóvenes jugadores de su academia, que mostraron un nivel destacado en el último periodo.

El club explicó en un comunicado oficial que firmó contratos que se extienden hasta el 30 de junio de 2029 con los marroquíes Safouane Ben Zahra y Nahil El Haddani, y el tunecino-francés Nejd Ajroud, además de Melvin Gomes Da Veiga.

Esto supone una recompensa para los cuatro jugadores de la generación de 2008, que contribuyeron todos a que el equipo sub-19 llegara a las semifinales de la liga francesa la temporada pasada.

El sitio web «Foot Mercato» dijo: «Confirmamos la semana pasada en nuestras páginas que los cuatro talentos estaban listos para dar el salto a un nivel superior tras su incorporación a la plantilla de Filipe Luís durante la pretemporada».

Ben Zahra ya ha disputado su primer partido oficial con el Mónaco en la liga francesa, ante el Paris Saint-Germain, mientras que Ajroud, El Haddani y Da Veiga continúan su camino hacia el primer equipo.











