Monaco, contundente con Galatasaray: "Falcao no se va gratis a ninguna parte"

Petrov, vicepresidente del Monegasco, confirmó que esperan "cinco millones de dólares" por el colombiano ante el interés del cuadro turco.

A días del cierre del mercado de pases el destino de Radamel Falcao sigue siendo una incógnita. En Monaco no están dispuestos a una salida fácil del colombiano, pese a la insistencia de para hacerse con sus servicios.

“Galatasaray debería reunirse primero con los clubes y no con los jugadores. Pueden ser nuevos en este negocio, pero no puedo aceptar esta falta de respeto. Gratis, Falcao no irá a ninguna parte", dijo Oleg Petrov, vicepresidente del equipo del Principado.

"Mónaco quiere que se quede hasta final de temporada y hará cumplir el contrato", agregó el directo. Y le puso precio al cafetero: “Esperamos cinco millones por Falcao, de lo contrario el delantero no irá a ninguna parte”.

Al mismo tiempo, el presidente del club turco se encuentra en para negociar la contratación de Falcao, que no fue convocado para los últimos amistosos de en el año.

Pero Radamel Falcao no es el único colombiano que está en los planes del Galatasaray. Mientras define la llegada del Tigre, los Leones le apuntan al fichaje de Johan Mojica, lateral del , para reforzar su banda izquierda, aunque el mundialista también es pretendido por Olympique de .