El club francés Mónaco anunció este miércoles la rescisión de su contrato con el centrocampista francés Paul Pogba de común acuerdo entre ambas partes, antes del inicio de la nueva temporada, pese a que su contrato se extendía hasta el verano de 2027.

El Mónaco explicó, en un comunicado oficial a través de su página web, que el club y el jugador llegaron a una decisión conjunta de poner fin al contrato, después de que ambas partes considerasen que los objetivos fijados cuando Pogba se incorporó durante la pretemporada del curso pasado solo se cumplieron parcialmente.

El club dio las gracias a Pogba, campeón del Mundial 2018, elogiando su profesionalidad y compromiso durante todo su paso por el equipo, y subrayando que mostró una mentalidad destacada y una gran determinación, y que logró recuperar su participación al más alto nivel tras un largo periodo de ausencia, además de desempeñar un papel importante dentro del vestuario transmitiendo su experiencia a los jóvenes.

Por su parte, Pogba dirigió un mensaje de despedida a la directiva del club, a sus compañeros y a la afición, diciendo: "Quiero dar las gracias al presidente del club y a la directiva, a mis compañeros, a todos los miembros de los cuerpos técnico y administrativo, y a cada aficionado que creyó en mí. Representar a este club y al Principado de Mónaco ha sido una experiencia maravillosa".

Y añadió: "El Mónaco es un club magnífico y, aunque no disputé el número de partidos que hubiera deseado, siempre estaré agradecido por la oportunidad de vestir su camiseta".

El director ejecutivo del Mónaco, Thiago Scuro, también afirmó que el fichaje de Pogba fue un desafío ambicioso, señalando que el final no fue como el club esperaba, pero que ello no resta valor al regreso del jugador a los terrenos de juego ni a su influencia positiva dentro del equipo, especialmente al apoyar con su experiencia a los jóvenes, deseándole suerte en su próxima etapa.

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