«Momentos de tensión»: giro inesperado en la relación entre Enrique y Dembélé

Un informe periodístico reveló un giro inesperado en la relación entre Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, y el jugador del equipo, el francés Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé nunca ha ocultado el hecho de que le debe mucho a Luis Enrique, pues fue el entrenador que cambió por completo su trayectoria y lo llevó a ganar el Balón de Oro 2025.

Sin embargo, esta relación no ha estado exenta de momentos de tensión, como ocurrió recientemente en el vestuario del estadio Roazhon Park.

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Después de ir perdiendo por 2-0 en su primer partido en la liga francesa ante el Rennes, que no pudo disputarse en el Parque de los Príncipes debido al mal estado del terreno de juego, Luis Enrique sorprendió a todos al sacar a Dembélé en la segunda parte, sustituyéndolo por Ferran Torres, quien logró el empate en su primera aparición al marcar dos goles.

Luis Enrique declaró tras el partido: "Esto es el fútbol. El Paris Saint-Germain no ha ganado nada, absolutamente nada. Si te distraes con lo que has ganado, no ganarás nada. Lo más importante para mí es que no hay lugar para la complacencia: tienes que demostrar tu valía cada día, en cada entrenamiento, en cada partido. De lo contrario, es fácil caer en la autocomplacencia".

Y añadió: "No. Nuestro objetivo es ganar siempre, y para lograrlo, tienes que salir de tu zona de confort. ¿Está claro?".

El diario "L'Équipe" reveló que hubo momentos de tensión en el vestuario entre Luis Enrique y Dembélé.

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Al final del partido, el francés fue el último jugador del Paris Saint-Germain en subir al autobús y, según "L'Équipe", ello se debió a que Ousmane se quedó esperando a su entrenador.

Dembélé no obtuvo el descanso suficiente y acordó con Luis Enrique prolongar sus vacaciones, por lo que no se incorporará al equipo hasta el próximo lunes. Esto significa que no estará disponible para el partido ante el Lille.