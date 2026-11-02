¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Momento embarazoso para la estrella del Real Madrid: una famosa actriz internacional rechaza una invitación privada de Vinícius

AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
Valencia vs Real Madrid
Valencia
Primera División
Vinicius Junior
Grecia
España
Brasil
Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

Un informe periodístico reveló este lunes que el brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, vivió una situación embarazosa.

El sitio web "Foot Mercato" señaló que, mientras esperaba su regreso a LaLiga por su sanción de cuatro partidos, los informes indican que Vinicius Junior intentó acercarse a Sadie Sink, la actriz conocida por su papel en la serie Stranger Things.

 Según numerosos informes difundidos en las redes sociales y en la prensa inglesa, el delantero del Real Madrid se puso en contacto con ella a través de Instagram para invitarla a asistir a un partido en el estadio Santiago Bernabéu desde el palco VIP, pero ella lo rechazó.

 Sin embargo, mientras "Vini" está ocupado con este supuesto rechazo, Yan Diomande aprovecha su ausencia para copar los titulares: el extremo marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias en tan solo siete partidos, algo suficiente para convencer a todos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google