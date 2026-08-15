Era el minuto 84 de la tarde del sábado en el Allianz Arena cuando, de repente, se hizo un gran silencio en el Allianz Arena de Múnich. Jamal Musiala había caído al suelo en campo rival y varios compañeros corrieron de inmediato, con nerviosismo, hacia el internacional alemán, que estaba siendo atendido.

También el médico de urgencias saltó enseguida al campo en cuanto el árbitro Robert Hartmann detuvo el partido. Poco después llegó una ligera tranquilidad. El médico se retiró tras echar un rápido vistazo a Musiala y, segundos más tarde, el jugador de 23 años pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, aunque caminaba con inseguridad y tenía mal aspecto.

También inmediatamente después del pitido final seguía sin estar claro en un primer momento qué le pasaba exactamente a Musiala. "Se verá qué fue. Pero, por supuesto, cruzamos los dedos", dijo el capitán del FCB, Manuel Neuer, en una entrevista con MagentaTV, sin disponer de más información al respecto, al igual que el centrocampista del Leipzig Rocco Reitz.

Según la información del SID, Musiala sufrió un episodio de debilidad. Habría presentado mareos y problemas circulatorios. Durante el partido se registraron temperaturas muy por encima de los 30 grados. "Lo más importante", dijo el director deportivo Max Eberl tras el encuentro sobre Musiala, "es que está bien".

Jamal Musiala marca poco antes el gol que sentenció el partido

Pocos minutos antes del momento de shock, Musiala había marcado el definitivo 3-1 para los suyos en la Telekom Cup ante el Leipzig, tras una asistencia del nuevo fichaje Ismael Saibari. Luis Díaz y Nathaniel Brown, también incorporado este verano, anotaron los otros goles del campeón récord alemán. Entre medias, Brajan Gruda había empatado provisionalmente para los visitantes sajones.

Musiala no fue el único jugador del Bayern que tuvo que abandonar el campo por precaución y por su salud. Min-jae Kim ya no pudo continuar tras algo más de una hora de juego debido a problemas en el muslo.

Ya en los primeros compases del partido Konrad Laimer había generado preocupación entre todos los que apoyan al Bayern. El internacional austríaco, tras un duelo con David Raum, del Leipzig, aparentemente ya no pudo seguir por fuertes dolores en la pierna derecha, en la zona del muslo o la rodilla.

"Konny recibió un golpe bastante pronto, y su pie también se hinchó bastante rápido. Por eso lo cambiamos por precaución", dijo Eberl. "La situación ya había llegado al punto de que no podía correr más y tenía que ser sujetado. Eso se pudo ver. No se movía con libertad. Hoy de verdad no puedo decir cuánto tiempo durará".

El Bayern disputará el próximo martes su último amistoso ante el 1. FC Heidenheim, de la Segunda División, antes de medirse el siguiente sábado al Borussia Dortmund en la Franz Beckenbauer Supercup.