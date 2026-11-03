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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Molero y Tchouaméni, descartados: Mourinho anuncia la lista del Real Madrid para enfrentar al AEK Atenas

J. Mourinho
A. Guler
A. Tchouameni
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
Portugal
Turquía
Francia
Grecia
España

¿Cuál es el motivo de las decisiones del entrenador portugués?

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, anunció la lista de su equipo para enfrentarse al AEK Atenas mañana, miércoles, en la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de Europa.

Las decisiones de Mourinho estuvieron marcadas por la ausencia de Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler.

El Real Madrid había conseguido la victoria en las tres primeras jornadas de la Liga de Campeones de Europa ante el Inter de Milán, la Roma y el Leipzig.

La lista completa del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

Porteros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defensas: Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Bernardo Silva - Thiago - Sergio Martínez.

Delanteros: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Espí - Brahim Díaz - Yan Diomandé.

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